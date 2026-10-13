Crece tensión en el IMSS: trabajadores denuncian bajos salarios y falta de insumos

Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) protestan debido a un aumento salarial del 2.9%, claramente inferior a la inflación del 3.45% registrada en septiembre. Exigen un aumento total del 10%, con un incremento directo al salario cercano al 6%. Además, el personal de salud, incluidos médicos y enfermeras, no solo no ha recibido un incremento, sino que sus salarios fueron reducidos. Esta situación afecta a aproximadamente 840,000 trabajadores y a más de 70 millones de derechohabientes.

El conflicto va más allá del salario, involucrando la carencia constante de medicamentos, insumos y equipo quirúrgico. La inconformidad también se dirige contra el sindicato, percibido como una entidad que no defiende verdaderamente los intereses de los trabajadores, y que estaría alineado con el gobierno.

Expertos, como Jesús Silva Herzog Márquez, identifican que esta crisis es resultado de una política pública de salud fallida durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se señala la negligencia con la falta de insumos, la descalificación previa de las demandas legítimas y un manejo ideológico en lugar de científico. Las consecuencias incluyen incluso que personal sin la formación adecuada esté obligado a realizar tareas médicas críticas, lo que pone en riesgo la seguridad de los pacientes. La crisis provoca miedo y ansiedad en el personal de salud, con renuncias masivas anunciadas y un deterioro generalizado en la calidad del sistema de salud pública.

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