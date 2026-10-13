Sin energía, ni ley, México pierde inversión: CCE

La falta de energía, la inseguridad y la incertidumbre sobre el Estado de Derecho han provocado que México pierda oportunidades de inversión, advirtió José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). En entrevista con Uno TV, señaló que proyectos relacionados con semiconductores e infraestructura para inteligencia artificial terminaron en otros países por la capacidad energética que requieren.

El dirigente empresarial explicó que las empresas necesitan garantías para operar a largo plazo, además de condiciones que les permitan acceder a electricidad suficiente para desarrollar sus proyectos.

A estos retos se suman las dudas sobre el funcionamiento del Poder Judicial, la carga fiscal y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuya negociación, consideró, podría prolongarse.

México pierde inversiones por falta de energía

Medina Mora reveló que un proyecto de semiconductores procedente de Taiwán se trasladó a Tailandia. Según explicó, México no podía garantizar la energía que necesitaría durante los próximos 30 años.

Un proyecto de semiconductores de Taiwán se fue a Tailandia y cuando nos preguntamos por qué Tailandia, dicen que la energía que ellos estiman necesitar en 30 años, México no se las podía brindar.

También mencionó que un proyecto de granjas de servidores para inteligencia artificial se fue a Brasil. De acuerdo con el presidente del CCE, la disponibilidad energética fue un factor determinante en esa decisión.

Unas granjas de servidores para la inteligencia artificial se fueron a Brasil. Y cuando dijeron, “Oye, Brasil no tiene grado de inversión.” ¿No? Pero sí tiene energía.

CCE pide certeza sobre el Poder Judicial

El representante empresarial señaló que recuperar la confianza en la justicia es fundamental para las compañías que operan en el país.

Explicó que el CCE participa en un Observatorio Judicial coordinado por universidades para analizar las resoluciones de jueces y magistrados. También defendió la necesidad de establecer mecanismos de certificación para quienes aspiren a ocupar esos cargos.

Estamos apoyándonos en el Observatorio Judicial que está coordinando las universidades del país, que son las que nos dicen qué jueces y magistrados dictan sentencia con respecto a la ley y cuáles no para poderlo señalar.

Huachicol fiscal: alertan por empresas señaladas

Sobre las investigaciones por huachicol fiscal, Medina Mora advirtió que algunas empresas formales podrían verse afectadas por señalamientos que, según indicó, no siempre corresponden a actividades ilícitas.

Afirmó que el CCE ha conocido entre tres y cuatro casos de compañías que, durante el proceso de revisión, demostraron tener su documentación en orden. Por ello, pidió distinguir entre las empresas que cumplen con la ley y las organizaciones que importan combustibles sin pagar los impuestos correspondientes.

T-MEC: empresarios esperan reducir aranceles

Respecto a la revisión del T-MEC, Medina Mora consideró que el proceso podría retrasarse hasta después de las elecciones en Estados Unidos e incluso extenderse por un par de años.

A lo mejor tenemos que esperar un par de años a que haya un cambio electoral en los Estados Unidos para poder cerrar la negociación.

Pese a ello, expresó optimismo sobre la posibilidad de conseguir una reducción de los aranceles de la sección 232, que afectan a productos como el acero y el aluminio, antes de concluir la revisión del acuerdo comercial.

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