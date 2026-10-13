Real del Monte celebra festival con paste de 4 metros

En el Pueblo Mágico de Real del Monte, Hidalgo, cientos de familias se dieron cita para degustar el paste tradicional más grande del mundo.

Con dimensiones de 4 metros con 15 centímetros y un peso superior a los 200 kilogramos, el platillo típico del pueblo minero sorprendió a los asistentes. En el país no hay otro similar.

“No, afortunadamente, el paste es realmontense y, pues sí, no hay otro lugar donde lo hagan; a lo mejor sí, por ahí existe algo, pero no creo, realmente el paste es realmontese” Juan Roge / panadero

Para cocerlo requirieron más de tres horas, en una de las panaderías que tiene el horno de mayor longitud, con el acuerdo de nueve empresas del paste.

Su relleno de carne molida, poro y especies, envuelto en pasta, son los elementos de la receta original que llegó al poblado en el siglo XIX por trabajadores mineros de Inglaterra.

“Me parece fantástico porque esto lo dan a conocer a todo el país, y a toda la gente que le gusta el paste; el paste es una tradición en nuestro estado y es maravilloso que tengan esta festividad” Rebeca Aladro / presidenta del Poder Judicial, Hidalgo

La actividad formó parte de la edición número 18 del Festival Internacional del Paste, para celebrar la herencia gastronómica inglesa en Hidalgo, además de estar estipulada por el congreso local.

“Como el decreto para que la segunda semana de octubre quede establecida como el Festival Internacional del Paste, seguimos impulsando, pero sobre todo que vengan, que conozcan Real del Monte, porque no solo es Pueblo Mágico, es Pueblo con Sabor” Lizbeth Ordaz / diputada local

La tarde del domingo, el paste gigante recorrió las calles de Real del Monte hasta llegar a la explanada del Minero. El clima lluvioso es fundamental para recibir turismo en este poblado ubicado en la montaña.

“Nos baja muy poco, pero a la gente le gusta mucho el clima, le gusta la neblina, le gusta la lluvia, le gusta disfrutar un paste, le gusta disfrutar un chocolate caliente” Isabel Arriaga / empresaria del paste

De acuerdo con los organizadores del Consejo Regulador del Paste, durante el fin de semana del festival Real del Monte recibe más de 80 mil personas del país y el extranjero.

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