Sedatu niega “predialazo”, pero admite que es una posibilidad

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) negó que exista un aumento al predial en el nuevo plan de ordenamiento territorial del Valle de México. Sin embargo, reconoció que es una posibilidad y que el documento contempla mecanismos de venta forzosa de algunos terrenos.

El Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, que se encuentra en consulta, propone acercar los valores catastrales de las propiedades a sus valores comerciales. La iniciativa ha generado críticas de desarrolladores inmobiliarios y del PAN por sus posibles efectos en el patrimonio.

José Alfonso Iracheta, subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda de la Sedatu, rechazó que el documento establezca un incremento directo al impuesto predial.

“Lo que se ha dicho de un ‘predialazo’, no está ahí de ninguna forma”, aseguró.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre por qué no retirar esa propuesta, respondió: “Es una posibilidad”.

El funcionario explicó que el programa retoma lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos de 2016, que plantea acercar los valores del catastro a los precios comerciales de los inmuebles.

Aclaró que cualquier aumento al predial requeriría procesos administrativos específicos en cada entidad y demarcación.

¿Qué plantea el programa sobre la venta forzosa de terrenos?

Otro punto del borrador contempla mecanismos de venta forzosa de terrenos baldíos o subutilizados.

Iracheta explicó que el precio de estos predios se determinaría mediante la oferta y la demanda. También señaló que existen mecanismos similares en países como Colombia, Brasil, Argentina y algunas naciones europeas.

La propuesta ha provocado cuestionamientos de desarrolladores inmobiliarios, quienes advierten sobre posibles nuevos costos y restricciones.

Por su parte, Federico Chávez, diputado del PAN, acusó que estas medidas podrían afectar a propietarios que enfrentan dificultades para vender o rentar sus inmuebles.

Clara Brugada pide modificar propuestas sobre predial y terrenos

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que solicitará cambios al documento ante las inquietudes relacionadas con el predial y el uso de terrenos baldíos.

“Han saltado temas como el uso de terrenos baldíos o malas interpretaciones sobre el predial y considero que esos temas se deberían de modificar”, declaró.

Brugada confirmó que su administración presentará observaciones a la Sedatu.

¿Hasta cuándo estará en consulta el plan del Valle de México?

La consulta del programa de ordenamiento territorial continuará hasta el 22 de noviembre de 2026.

Iracheta aseguró que las propuestas seguirán en discusión y que se realizarán los ajustes necesarios antes de definir el documento.

“Se va a discutir todo lo que se tenga que discutir y los ajustes que sean necesarios se van a llevar a cabo”, afirmó.

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