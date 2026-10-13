Pablo Lemus: ¿Por qué reprimieron la protesta por agua limpia en Jalisco?

Guadalajara salió a exigir agua limpia… el gobierno de Pablo Lemus respondió con agua a presión y gas lacrimógeno… frente a Casa Jalisco, los antimotines dispersaron a familias que alzaban botellas con el líquido oscuro que sale de sus llaves… saldo: 39 detenidos y 28 policías heridos.

La indignación no nació el domingo… desde principios de año, cinco millones de habitantes reciben agua puerca con color y olor… 10 meses de agua sucia recibieron, de pronto, dos anuncios en una semana.

Lemus prometió una marcha segura… horas después justificó la represión con un “grupo de choque”… la presidenta Sheinbaum le exigió explicaciones y los nombres de los detenidos… y hay más agua de fondo: el modelo del acueducto abre la puerta a la operación privada… la calle pidió respuestas; el Gobierno mandó granaderos.

Lemus conoce las tuberías y conoce a sus vecinos… hoy gobierna con cañones de agua a quienes no la tienen limpia… el pueblo pide agua y recibe agua a manguerazos, mientras el gobernador tiene el agua al cuello.

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