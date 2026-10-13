Huracán Simon baja a categoría 1: estados en los que lloverá este martes

| 04:40 | Ángel Sánchez | Uno TV

Pese a que el huracán Simon ya es categoría 1, se prevén oleajes de hasta 6 metros de altura, así como rachas de viento de 100 km/h.
Lluvias siguen en todo el país. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a lo largo de este martes 13 de octubre, las lluvias se mantendrán en todo el país. Sin embargo, la intensidad disminuirá luego de que el huracán Simon disminuyó a categoría 1 y sigue alejándose de costas mexicanas.

No obstante, el SMN continúa vigilando el paso de Simon, así como del frente frío 2 y la onda tropical 43, fenómenos que completarán las precipitaciones este martes en los 32 estados.

Mientras tanto, las altas temperaturas continuarán en el norte, noroeste y en la Península de Yucatán, donde se prevén máximas de 40 °C.

¿Dónde lloverá este martes 13 de octubre?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Jalisco
  • Nayarit
  • Sinaloa
  • Chihuahua
  • Durango

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Michoacán
  • Colima
  • Estado de México
  • Morelos
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Veracruz
  • Chiapas

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Ciudad de México
  • Ouebla
  • Tlaxcala
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 13 de octubre?

Temperaturas máximas esperadas:

  • 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco

Temperaturas mínimas esperadas:

  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Vientos y oleaje:

  • Vientos de 90 a 100 km/h: Jalisco
  • Vientos de 50 a 60 km/h: Sinaloa, Nayarit, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
  • Viento de 30 a 50 km/h: San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • Oleaje de 4.0 a 6.0 metros de altura: costas de Jalisco
  • Oleajes de 3.0 a 5.0 metro de altura: costas de Nayarit y Sinaloa
  • Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Toluca (Estado de México): Mínima de 10 a 12 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas.
  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 25 a 27 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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