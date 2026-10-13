Huracán Simon baja a categoría 1: estados en los que lloverá este martes

Lluvias siguen en todo el país. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a lo largo de este martes 13 de octubre, las lluvias se mantendrán en todo el país. Sin embargo, la intensidad disminuirá luego de que el huracán Simon disminuyó a categoría 1 y sigue alejándose de costas mexicanas.

⚠️ #Simon se ha debilitado a un #Huracán de categoría 1. ⚠️



👉 Su centro se localiza a 145 km al oeste de Cabo Corrientes, #Jalisco, y a 310 km al sur-suroeste de Mazatlán, #Sinaloa.

👉 Vientos máximos sostenidos de 150 km/h, rachas de 185 km/h y desplazamiento hacia el noroeste… pic.twitter.com/6oaSniSk7d — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 13, 2026

No obstante, el SMN continúa vigilando el paso de Simon, así como del frente frío 2 y la onda tropical 43, fenómenos que completarán las precipitaciones este martes en los 32 estados.

Mientras tanto, las altas temperaturas continuarán en el norte, noroeste y en la Península de Yucatán, donde se prevén máximas de 40 °C.

¿Dónde lloverá este martes 13 de octubre?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Jalisco

Nayarit

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Michoacán

Colima

Estado de México

Morelos

Guerrero

Oaxaca

Veracruz

Chiapas

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Ciudad de México

Ouebla

Tlaxcala

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 13 de octubre?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Vientos y oleaje:

Vientos de 90 a 100 km/h : Jalisco

: Jalisco Vientos de 50 a 60 km/h : Sinaloa, Nayarit, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Sinaloa, Nayarit, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 30 a 50 km/h : San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Oleaje de 4.0 a 6.0 metros de altura: costas de Jalisco

costas de Jalisco Oleajes de 3.0 a 5.0 metro de altura: costas de Nayarit y Sinaloa

costas de Nayarit y Sinaloa Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 10 a 12 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas.

Mínima de 10 a 12 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 25 a 27 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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