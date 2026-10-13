Huracán Simon baja a categoría 1: estados en los que lloverá este martes
Pese a que el huracán Simon ya es categoría 1, se prevén oleajes de hasta 6 metros de altura, así como rachas de viento de 100 km/h.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a lo largo de este martes 13 de octubre, las lluvias se mantendrán en todo el país. Sin embargo, la intensidad disminuirá luego de que el huracán Simon disminuyó a categoría 1 y sigue alejándose de costas mexicanas.
No obstante, el SMN continúa vigilando el paso de Simon, así como del frente frío 2 y la onda tropical 43, fenómenos que completarán las precipitaciones este martes en los 32 estados.
Mientras tanto, las altas temperaturas continuarán en el norte, noroeste y en la Península de Yucatán, donde se prevén máximas de 40 °C.
¿Dónde lloverá este martes 13 de octubre?
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Jalisco
- Nayarit
- Sinaloa
- Chihuahua
- Durango
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Michoacán
- Colima
- Estado de México
- Morelos
- Guerrero
- Oaxaca
- Veracruz
- Chiapas
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Ciudad de México
- Ouebla
- Tlaxcala
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 13 de octubre?
Temperaturas máximas esperadas:
- 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca
Vientos y oleaje:
- Vientos de 90 a 100 km/h: Jalisco
- Vientos de 50 a 60 km/h: Sinaloa, Nayarit, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
- Viento de 30 a 50 km/h: San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Oleaje de 4.0 a 6.0 metros de altura: costas de Jalisco
- Oleajes de 3.0 a 5.0 metro de altura: costas de Nayarit y Sinaloa
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 10 a 12 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 25 a 27 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.
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