Martes nublado con chubascos y ambiente cálido en la CDMX

Foto: Cuartoscuro

Este martes 13 de octubre de 2026, la Ciudad de México tendrá cielo nublado, con ambiente cálido y chubascos acompañados de descargas eléctricas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el pronóstico para la CDMX es de cielo medio nublado a nublado a lo largo del día, con presencia de bruma y ambiente fresco durante la mañana, así como frío en zonas altas del Estado de México, donde se tendrá probabilidad de formación de nieblas, y ambiente templado a cálido por la tarde.

De igual forma, se esperan lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México (oeste) y chubascos en CDMX, con posibilidad de descargas eléctricas.

Temperatura mínima: 14 a 16 °C.

Temperatura máxima: 25 a 27 °C.

Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este miércoles en la CDMX?

Por otra parte, para este miércoles se prevé ambiente fresco durante la mañana, con cielo medio nublado y bruma, así como nieblas en zonas altas del Estado de México, además de cielo medio nublado a nublado con ambiente templado a cálido por la tarde.

Además, se pronostican lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México (oeste y suroeste) y en CDMX, que podrán estar acompañadas de descargas eléctricas.

Temperatura mínima: 13 a 15 °C.

Temperatura máxima: 25 a 27 °C.

Viento del noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h.

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