Protestas del IMSS EN VIVO: Trabajadores cierran Niños Héroes a la altura de la Clínica Familiar 4

Trabajadores del IMSS del Centro Médico Nacional se manifiestan. Foto: Uno TV

La tarde de este lunes, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) volvieron a manifestarse en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex) y otras entidades del país. Las protestas han provocado afectaciones viales en algunas zonas.

Las protestas estallaron desde el pasado 8 de octubre en la capital del país y diversas entidades para exigir solución a sus demandas, de las que destaca principalmente el rechazo al incremento salarial aprobado por el Congreso Nacional del SNTSS, además de la solicitud de medicamentos e insumos para los hospitales.

Sigue EN VIVO las últimas noticias de las protestas, que sorprendieron este lunes a habitantes de la CDMX y el Edomex. Consulta en este minuto a minuto las actualizaciones más relevantes sobre las afectaciones viales, posibles conflictos y reportes de las autoridades.

Sigue en vivo la cobertura de las manifestaciones del IMSS

Más de 6 horas de protestas en Naucalpan, Edomex Se cumplen más de 6 horas de protestas de los trabajadores del IMSS en Naucalpan, Estado de México. Para lograrlo sin desatender el servicio, el personal ha hecho relevos al concluís sus turnos, algo que han replicado en otros puntos. El bloqueo se realiza en la Avenida Gustavo Baz. Personal del Centro Médico bloquea Av. Cuauhtémoc Armados con pancartas y con la consigna “no que no, sí que sí, ya volvimos a salir”, los trabajadores del Centro Médico Nacional Siglo XXI bloquean Av. Baja California y Cuauhtémoc. Protesta avanza sobre Insurgentes Norte Trabajadores del IMSS avanzan hacia Avenida Insurgentes Norte a la altura del Eje 4 Norte, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde se ha generado conflicto víal. De igual forma se pide a los capitalinos evitar la zona para evitar calamidades. Municipio Libre y Dr. Vértiz afectados por protestas Los trabajadores Hospital General Dr. Rodolfo Antonio Macías se movilizan en Municipio Libre y Dr. Vértiz, cerca del conocido Parque de los Venados, de la alcaldía Benito Juárez para exigir condiciones laborables dignas. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar la zona, así como tomar la Avenida Emperadores como alternativa vial. Manifestación del IMSS provoca cierre en Niños Héroes La circulación está cerrada en Niños Héroes, a la altura de la Unidad de Medicina Familiar número 4 del IMSS, en la colonia Doctores, de la Ciudad de México, debido a una manifestación de personal del IMSS. Trabajadores del IMSS protestan en CDMX: “No hay gasas, no hay alcohol, pero sí hay corrupción” Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantienen una protesta en el cruce de Dr. Ignacio Morones Prieto y avenida Cuauhtémoc, frente al Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la Ciudad de México. Los manifestantes aprovechan la luz roja del semáforo para ingresar momentáneamente a la vialidad y expresar sus demandas a los automovilistas. Entre sus consignas destacan: “No hay gasas, no hay alcohol, pero sí hay corrupción”, “¡Fuera Olivos!” y “Después de trabajar, venimos a luchar”. Cuando el semáforo cambia a verde, los trabajadores se retiran para permitir el paso vehicular, por lo que la protesta no mantiene bloqueos permanentes. 🚨🏥 #AlMomento | “No hay gasas, no hay alcohol, pero sí hay corrupción”: trabajadores del IMSS protestan en CDMX



Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continúan sus manifestaciones en el cruce de Dr. Ignacio Morones Prieto y avenida Cuauhtémoc, a las… pic.twitter.com/C5UmbyX1t5 — Uno TV (@UnoNoticias) October 12, 2026

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