¿Qué exigen los trabajadores del IMSS? Las demandas detrás de las protestas

Se han instalado mesas de diálogo para resolver el conflicto. Foto: Cuartoscuro

Desde el 8 de octubre, los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizaron un paro de labores y bloqueos en diversos puntos de la Ciudad de México y otras entidades, principalmente por el rechazo al incremento salarial aprobado y otras demandas.

Ante esta situación, la Secretaría de Gobernación (Segob) ya instaló una mesa de diálogo con los representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y trabajadores inconformes para resolver la situación.

¿Cuáles son las demandas de los trabajadores del IMSS?

Las demandas de los trabajadores del IMSS son, principalmente, las siguientes:

Revisión del incremento salarial

Grupos de trabajadores rechazan el aumento de 6.8% aprobado por el Congreso Nacional del SNTSS, integrado por 2.9% al salario tabular y 3.9% en prestaciones.

Regreso al Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP)

Los inconformes solicitan recuperar ese esquema. El IMSS señala que esta demanda requiere modificaciones legales que no dependen exclusivamente del Instituto.

Eliminación de las Afores

Esta petición también fue planteada durante la mesa de diálogo con autoridades federales. El IMSS aclaró que su atención requiere cambios legislativos.

Mejores condiciones laborales y de operación

El Instituto y el sindicato mantienen una agenda sobre cobertura de vacantes, dotación de medicamentos e insumos, mantenimiento de instalaciones, seguridad e higiene y atención a la salud mental de los trabajadores.

Otras de las demandas son las siguientes:

Abastecimiento de medicamentos e insumos médicos.

Cobertura de plazas de personal.

Conservación y mantenimiento de instalaciones.

Reducción de tiempos de espera.

Trato digno en los servicios médicos.

¿Qué ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la situación del IMSS?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó que se reunió con Zoé Robledo, titular del IMSS para revisar y atender las demandas de los trabajadores.

Durante su conferencia matutina, en Palacio Nacional, la mandataria federal adelantó que Robledo sostendrá una conferencia de prensa para informar sobre estos casos y las medidas que prevé implementar el IMSS.

Entre los temas abordados están las denuncias del personal de la unidad de Ecatepec por falta de insumos, así como la situación de trabajadores médicos que laboran en el IMSS desde la pandemia de 2020 sin estar formalmente incorporados a la institución. También se revisaron asuntos relacionados con el sindicato.

Sheinbaum Pardo explicó que una de sus labores es realizar visitas sin previo aviso a hospitales y clínicas del para conocer las condiciones reales del instituto.

Resaltó que durante su administración se ha trabajado en la regularización de los servicios, la mejora del material y el abasto de medicamentos.

Aseguró que se da seguimiento a las denuncias y a las condiciones de las unidades médicas para atender las problemáticas detectadas.

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