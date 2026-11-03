Trabajadores y jubilados del IMSS e IPN encabezarán protestas en la CDMX este 3 de noviembre

Foto: Cuartoscuro.

Un total de 19 protestas y actividades se registrarán en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX) para este martes 3 de noviembre, principalmente de trabajadores y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

De forma específica, habrá cinco concentraciones; cuatro citas agendadas; dos rodadas ciclistas y ocho eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Entre las principales protestas y actividades de la CDMX figuran concentraciones de trabajadores y jubilados del IMSS y del IPN frente a Palacio Nacional y Bellas Artes para este martes 3 de noviembre

Protestas y actividades en la CDMX este 3 de noviembre

Trabajadores Activos y Jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 07:30 horas.

07:30 horas. Lugar: Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico.

Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico. Demanda: Exigen respuesta a las demandas presentadas ante la Presidencia de la República en defensa de los derechos laborales, salariales y de seguridad social. También promueven cambios en la dirigencia sindical, solicitan el esclarecimiento de los 12 puntos planteados por zona, informan a los trabajadores sobre los acuerdos de la asamblea constitutiva y los trámites ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como difunden el pronunciamiento de los trabajadores del IMSS de Puebla.

Exigen respuesta a las demandas presentadas ante la Presidencia de la República en defensa de los derechos laborales, salariales y de seguridad social. También promueven cambios en la dirigencia sindical, solicitan el esclarecimiento de los 12 puntos planteados por zona, informan a los trabajadores sobre los acuerdos de la asamblea constitutiva y los trámites ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como difunden el pronunciamiento de los trabajadores del IMSS de Puebla. Aforo: 100 personas.

Jubilados y Pensionados del Instituto Politécnico Nacional

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 08:00 horas.

08:00 horas. Lugar: Explanada del Palacio de Bellas Artes, avenida Juárez, colonia Centro Histórico.

Explanada del Palacio de Bellas Artes, avenida Juárez, colonia Centro Histórico. Demanda: Denuncian violencia económica desde 2024 contra más de mil 200 jubilados, pensionados y familiares de personal fallecido, a quienes les han retrasado por más de un año sus liquidaciones tras años de servicio. Exigen reparación del daño económico y moral, garantías de no repetición, así como investigación y sanción a los responsables.

Denuncian violencia económica desde 2024 contra más de mil 200 jubilados, pensionados y familiares de personal fallecido, a quienes les han retrasado por más de un año sus liquidaciones tras años de servicio. Exigen reparación del daño económico y moral, garantías de no repetición, así como investigación y sanción a los responsables. Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades. Aforo: 50 personas.

La Gran Comisión Ferrocarrilera

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González número 48, colonia Juárez.

Secretaría de Gobernación, Abraham González número 48, colonia Juárez. Demanda: Exigen la implementación de un “Plan de Justicia Ferrocarrilera”, con recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para lograr justicia social y el pago de liquidaciones pendientes a extrabajadores y jubilados afectados por la privatización y extinción de Ferrocarriles Nacionales de México.

Exigen la implementación de un “Plan de Justicia Ferrocarrilera”, con recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para lograr justicia social y el pago de liquidaciones pendientes a extrabajadores y jubilados afectados por la privatización y extinción de Ferrocarriles Nacionales de México. Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades. Aforo: 150 personas.

Plataforma 4:20

Alcaldías: Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero.

Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero. Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar 1: Monumento a la Madre, avenida Insurgentes Sur y calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc.

Monumento a la Madre, avenida Insurgentes Sur y calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc. Lugar 2: Avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez.

Avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez. Lugar 3: Avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero.

Avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero. Demanda: Realizarán una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

Realizarán una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica. Aforo: 45 personas.

Violencia Feminicida México

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Corredor Ángela Peralta, avenida Juárez, colonia Centro.

Corredor Ángela Peralta, avenida Juárez, colonia Centro. Demanda: Instalarán una ofrenda en memoria de las víctimas de feminicidio en México para exigir justicia y manifestarse contra la violencia económica.

Instalarán una ofrenda en memoria de las víctimas de feminicidio en México para exigir justicia y manifestarse contra la violencia económica. Organizaciones en apoyo: Ángelas Violeta, Colectiva “Justicia para Mariana”, Mujeres en Resistencia Alternativa Mx, Colectiva Revolución Feminista y Víctimas Unidas.

Ángelas Violeta, Colectiva “Justicia para Mariana”, Mujeres en Resistencia Alternativa Mx, Colectiva Revolución Feminista y Víctimas Unidas. Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades. Aforo: 35 personas.

Citas agendadas

Alianza Nacional de Jubilados

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Secretaría de Energía, avenida Insurgentes Sur número 20, colonia Roma Norte.

Secretaría de Energía, avenida Insurgentes Sur número 20, colonia Roma Norte. Demanda: Exigen respeto a los derechos adquiridos, eliminación de la retroactividad de la reforma al artículo 127 constitucional, incremento anual de las pensiones, servicios médicos dignos con medicamentos e insumos suficientes, certeza jurídica y el fin de las liquidaciones y descensos de nivel.

Exigen respeto a los derechos adquiridos, eliminación de la retroactividad de la reforma al artículo 127 constitucional, incremento anual de las pensiones, servicios médicos dignos con medicamentos e insumos suficientes, certeza jurídica y el fin de las liquidaciones y descensos de nivel. Aforo: 30 personas.

Madres Libertarias

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 16:00 horas.

16:00 horas. Lugar: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, avenida Niños Héroes número 119, colonia Doctores.

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, avenida Niños Héroes número 119, colonia Doctores. Demanda: Exigen transparencia y apego a la ley en la operación de los Centros de Convivencia Familiar Supervisada, así como que el personal aplique estrictamente los protocolos de perspectiva de género e interés superior de la niñez, especialmente cuando existan antecedentes o presunción de violencia familiar o incumplimiento de obligaciones alimentarias.

Exigen transparencia y apego a la ley en la operación de los Centros de Convivencia Familiar Supervisada, así como que el personal aplique estrictamente los protocolos de perspectiva de género e interés superior de la niñez, especialmente cuando existan antecedentes o presunción de violencia familiar o incumplimiento de obligaciones alimentarias. Aforo: 10 personas.

Frente Amplio de Comunidades Indígenas

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 16:30 horas.

16:30 horas. Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución número 1, colonia Centro Histórico.

Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución número 1, colonia Centro Histórico. Demanda: Solicitan la asignación de espacios para la venta de artesanías con motivo de las festividades de diciembre.

Solicitan la asignación de espacios para la venta de artesanías con motivo de las festividades de diciembre. Aforo: 5 personas.

Movimiento de Artesanas y Artesanos Indígenas Residentes en la Ciudad de México

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Diagonal 20 de Noviembre número 294, colonia Obrera.

Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Diagonal 20 de Noviembre número 294, colonia Obrera. Demanda: Solicitan espacios para la venta de artesanías con motivo de la reapertura de la temporada artesanal navideña en avenida Paseo de la Reforma.

Solicitan espacios para la venta de artesanías con motivo de la reapertura de la temporada artesanal navideña en avenida Paseo de la Reforma. Aforo: 25 personas.

Rodadas ciclistas para hoy

People for Bikes – Roma

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 05:50 horas.

05:50 horas. Lugar: People for Bikes “Roma”, Zacatecas número 55, colonia Roma Norte.

People for Bikes “Roma”, Zacatecas número 55, colonia Roma Norte. Destino: Bosques de las Lomas, alcaldía Cuajimalpa.

Bosques de las Lomas, alcaldía Cuajimalpa. Aforo: 20 personas.

Ohtlichiqxs LGBTTIQ

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 19:45 horas.

19:45 horas. Lugar: Kiosco de la Alameda Central.

Kiosco de la Alameda Central. Destino: Sin definir.

Sin definir. Aforo: 25 personas.

Actividades artísticas

Omar Courtz: “Por si mañana no estoy”

Alcaldía: Iztacalco.

Iztacalco. Hora: 20:00 horas.

20:00 horas. Lugar: Palacio de los Deportes.

Palacio de los Deportes. Aforo: 20,000 personas.

Freen Sarocha

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 20:00 horas.

20:00 horas. Lugar: Auditorio BlackBerry.

Auditorio BlackBerry. Aforo: 2,052 personas.

Leire Martínez

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 21:00 horas.

21:00 horas. Lugar: Teatro Metropólitan.

Teatro Metropólitan. Aforo: 3,165 personas.

Actividades culturales para hoy

Ofrenda Monumental del Zócalo Capitalino y Ofrendas Comunitarias

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Zócalo capitalino.

Zócalo capitalino. Fecha: Del 29 de octubre al 8 de noviembre de 2026.

Del 29 de octubre al 8 de noviembre de 2026. Aforo: 100,000 personas.

Exhibición de Alebrijes Monumentales del Museo de Arte Popular 2026 en Ciudad de México

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Ambas aceras de avenida Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta la Estela de Luz.

Ambas aceras de avenida Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta la Estela de Luz. Fecha: Del 17 de octubre al 8 de noviembre de 2026.

Del 17 de octubre al 8 de noviembre de 2026. Aforo: 50,000 personas.

Festival del Terror (evento privado)

Alcaldía: Tlalpan.

Tlalpan. Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Six Flags México.

Six Flags México. Fecha: Del 3 de septiembre al 16 de noviembre de 2026.

Del 3 de septiembre al 16 de noviembre de 2026. Aforo: 15,000 personas.

Esculturas Luminosas Monumentales de Día de Muertos

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 19:00 horas.

19:00 horas. Lugar: Avenida Paseo de la Reforma, entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Puerta de los Leones de Chapultepec.

Avenida Paseo de la Reforma, entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Puerta de los Leones de Chapultepec. Fecha: Del 23 de octubre al 8 de noviembre de 2026.

Del 23 de octubre al 8 de noviembre de 2026. Aforo: 5,000 personas.

Actividad deportiva

Lucha libre profesional

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 19:30 horas.

19:30 horas. Lugar: Arena México.

Arena México. Aforo: 4,000 personas.

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