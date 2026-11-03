Trabajadores y jubilados del IMSS e IPN encabezarán protestas en la CDMX este 3 de noviembre
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Un total de 19 protestas y actividades se registrarán en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX) para este martes 3 de noviembre, principalmente de trabajadores y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
De forma específica, habrá cinco concentraciones; cuatro citas agendadas; dos rodadas ciclistas y ocho eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Entre las principales protestas y actividades de la CDMX figuran concentraciones de trabajadores y jubilados del IMSS y del IPN frente a Palacio Nacional y Bellas Artes para este martes 3 de noviembre
Protestas y actividades en la CDMX este 3 de noviembre
Trabajadores Activos y Jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social
- Alcaldía: Cuauhtémoc.
- Hora: 07:30 horas.
- Lugar: Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico.
- Demanda: Exigen respuesta a las demandas presentadas ante la Presidencia de la República en defensa de los derechos laborales, salariales y de seguridad social. También promueven cambios en la dirigencia sindical, solicitan el esclarecimiento de los 12 puntos planteados por zona, informan a los trabajadores sobre los acuerdos de la asamblea constitutiva y los trámites ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como difunden el pronunciamiento de los trabajadores del IMSS de Puebla.
- Aforo: 100 personas.
Jubilados y Pensionados del Instituto Politécnico Nacional
- Alcaldía: Cuauhtémoc.
- Hora: 08:00 horas.
- Lugar: Explanada del Palacio de Bellas Artes, avenida Juárez, colonia Centro Histórico.
- Demanda: Denuncian violencia económica desde 2024 contra más de mil 200 jubilados, pensionados y familiares de personal fallecido, a quienes les han retrasado por más de un año sus liquidaciones tras años de servicio. Exigen reparación del daño económico y moral, garantías de no repetición, así como investigación y sanción a los responsables.
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.
- Aforo: 50 personas.
La Gran Comisión Ferrocarrilera
- Alcaldía: Cuauhtémoc.
- Hora: 11:00 horas.
- Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González número 48, colonia Juárez.
- Demanda: Exigen la implementación de un “Plan de Justicia Ferrocarrilera”, con recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para lograr justicia social y el pago de liquidaciones pendientes a extrabajadores y jubilados afectados por la privatización y extinción de Ferrocarriles Nacionales de México.
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.
- Aforo: 150 personas.
Plataforma 4:20
- Alcaldías: Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero.
- Hora: 12:00 horas.
- Lugar 1: Monumento a la Madre, avenida Insurgentes Sur y calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc.
- Lugar 2: Avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez.
- Lugar 3: Avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero.
- Demanda: Realizarán una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.
- Aforo: 45 personas.
Violencia Feminicida México
- Alcaldía: Cuauhtémoc.
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Corredor Ángela Peralta, avenida Juárez, colonia Centro.
- Demanda: Instalarán una ofrenda en memoria de las víctimas de feminicidio en México para exigir justicia y manifestarse contra la violencia económica.
- Organizaciones en apoyo: Ángelas Violeta, Colectiva “Justicia para Mariana”, Mujeres en Resistencia Alternativa Mx, Colectiva Revolución Feminista y Víctimas Unidas.
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.
- Aforo: 35 personas.
Citas agendadas
Alianza Nacional de Jubilados
- Alcaldía: Cuauhtémoc.
- Hora: 12:00 horas.
- Lugar: Secretaría de Energía, avenida Insurgentes Sur número 20, colonia Roma Norte.
- Demanda: Exigen respeto a los derechos adquiridos, eliminación de la retroactividad de la reforma al artículo 127 constitucional, incremento anual de las pensiones, servicios médicos dignos con medicamentos e insumos suficientes, certeza jurídica y el fin de las liquidaciones y descensos de nivel.
- Aforo: 30 personas.
Madres Libertarias
- Alcaldía: Cuauhtémoc.
- Hora: 16:00 horas.
- Lugar: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, avenida Niños Héroes número 119, colonia Doctores.
- Demanda: Exigen transparencia y apego a la ley en la operación de los Centros de Convivencia Familiar Supervisada, así como que el personal aplique estrictamente los protocolos de perspectiva de género e interés superior de la niñez, especialmente cuando existan antecedentes o presunción de violencia familiar o incumplimiento de obligaciones alimentarias.
- Aforo: 10 personas.
Frente Amplio de Comunidades Indígenas
- Alcaldía: Cuauhtémoc.
- Hora: 16:30 horas.
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución número 1, colonia Centro Histórico.
- Demanda: Solicitan la asignación de espacios para la venta de artesanías con motivo de las festividades de diciembre.
- Aforo: 5 personas.
Movimiento de Artesanas y Artesanos Indígenas Residentes en la Ciudad de México
- Alcaldía: Cuauhtémoc.
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Diagonal 20 de Noviembre número 294, colonia Obrera.
- Demanda: Solicitan espacios para la venta de artesanías con motivo de la reapertura de la temporada artesanal navideña en avenida Paseo de la Reforma.
- Aforo: 25 personas.
Rodadas ciclistas para hoy
People for Bikes – Roma
- Alcaldía: Cuauhtémoc.
- Hora: 05:50 horas.
- Lugar: People for Bikes “Roma”, Zacatecas número 55, colonia Roma Norte.
- Destino: Bosques de las Lomas, alcaldía Cuajimalpa.
- Aforo: 20 personas.
Ohtlichiqxs LGBTTIQ
- Alcaldía: Cuauhtémoc.
- Hora: 19:45 horas.
- Lugar: Kiosco de la Alameda Central.
- Destino: Sin definir.
- Aforo: 25 personas.
Actividades artísticas
Omar Courtz: “Por si mañana no estoy”
- Alcaldía: Iztacalco.
- Hora: 20:00 horas.
- Lugar: Palacio de los Deportes.
- Aforo: 20,000 personas.
Freen Sarocha
- Alcaldía: Cuauhtémoc.
- Hora: 20:00 horas.
- Lugar: Auditorio BlackBerry.
- Aforo: 2,052 personas.
Leire Martínez
- Alcaldía: Cuauhtémoc.
- Hora: 21:00 horas.
- Lugar: Teatro Metropólitan.
- Aforo: 3,165 personas.
Actividades culturales para hoy
Ofrenda Monumental del Zócalo Capitalino y Ofrendas Comunitarias
- Alcaldía: Cuauhtémoc.
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Zócalo capitalino.
- Fecha: Del 29 de octubre al 8 de noviembre de 2026.
- Aforo: 100,000 personas.
Exhibición de Alebrijes Monumentales del Museo de Arte Popular 2026 en Ciudad de México
- Alcaldía: Cuauhtémoc.
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Ambas aceras de avenida Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta la Estela de Luz.
- Fecha: Del 17 de octubre al 8 de noviembre de 2026.
- Aforo: 50,000 personas.
Festival del Terror (evento privado)
- Alcaldía: Tlalpan.
- Hora: 10:00 horas.
- Lugar: Six Flags México.
- Fecha: Del 3 de septiembre al 16 de noviembre de 2026.
- Aforo: 15,000 personas.
Esculturas Luminosas Monumentales de Día de Muertos
- Alcaldía: Cuauhtémoc.
- Hora: 19:00 horas.
- Lugar: Avenida Paseo de la Reforma, entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Puerta de los Leones de Chapultepec.
- Fecha: Del 23 de octubre al 8 de noviembre de 2026.
- Aforo: 5,000 personas.
Actividad deportiva
Lucha libre profesional
- Alcaldía: Cuauhtémoc.
- Hora: 19:30 horas.
- Lugar: Arena México.
- Aforo: 4,000 personas.
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