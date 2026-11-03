Elecciones en EE. UU. 2026: cuándo habrá resultados en las Midterms 2026 y a qué hora cierran las urnas

Consulta cuándo habrá resultados de las elecciones en EE. UU. 2026. Foto: Envato

Los primeros resultados de las elecciones en EE. UU. 2026 podrían comenzar a conocerse después de las 6:00 p. m. del Este del martes 3 de noviembre, cuando cierran las urnas en partes de Indiana y Kentucky.

No existe una hora nacional para conocer todos los resultados. Cada condado y estado transmite sus recuentos a su propio ritmo, y el cierre de urnas no implica una publicación inmediata.

Las urnas no cierran todas a la misma hora: los horarios varían por estado, zona horaria y, en algunos casos, por condado o distrito.

¿Cuándo habrá resultados en las Midterms 2026?

Los primeros resultados podrían comenzar a conocerse después de las 6:00 p. m. del Este.

Sin embargo, no existe una hora nacional para conocer todos los resultados. Cada condado y estado transmite sus recuentos a su propio ritmo, y el cierre de urnas no implica una publicación inmediata.

La información que se publique durante la noche electoral será preliminar. Para convertirse en definitiva, los resultados deben pasar por los procedimientos de revisión y certificación de cada jurisdicción.

En las contiendas más cerradas, los ganadores pueden tardar días o incluso semanas en anunciarse, especialmente por los votos por correo o provisionales pendientes de procesar.

Elecciones en EE. UU. 2026: estos son los horarios de cierre de urnas en las Midterms 2026

Partes de Indiana y Kentucky: 5:00 p. m. hora local / 6:00 p. m. del Este

Georgia, Virginia, Vermont y Carolina del Sur: 7:00 p. m. hora local / 7:00 p. m. del Este

La mayor parte de Florida: 7:00 p. m. hora local / 8:00 p. m. del Este

Carolina del Norte, Ohio y Virginia Occidental: 7:30 p. m. hora local / 7:30 p. m. del Este

Alabama, Connecticut, Delaware, Washington D. C., Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Misisipi, Misuri, Nueva Hampshire, Nueva Jersey, Oklahoma, Pensilvania, Rhode Island y Tennessee: 7:00 p. m. hora local / 8:00 p. m. del Este

Arkansas: 7:30 p. m. hora local / 8:30 p. m. del Este

Arizona, Colorado, Iowa, Kansas, Luisiana, Míchigan, Minnesota, Nebraska, Nuevo México, Nueva York, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Texas, Wisconsin y Wyoming: 8:00 p. m. hora local / 9:00 p. m. del Este

Partes de Arizona, Kansas, Míchigan, Dakota del Norte y Dakota del Sur: 7:00 p. m. hora local / 9:00 p. m. del Este

Montana, Nevada y Utah: 7:00 p. m. hora local / 9:00 p. m. del Este

California, Oregón y Washington: 8:00 p. m. hora local / 11:00 p. m. del Este

Hawái: 7:00 p. m. hora local / 1:00 a. m. del miércoles, hora del Este

La mayor parte de Alaska: 8:00 p. m. hora local / 12:00 a. m. del miércoles, hora del Este

Algunas zonas de Alaska: 7:00 p. m. hora local / 11:00 p. m. del Este

Partes de las islas Aleutianas: 6:00 p. m. hora local / 10:00 p. m. del Este

Midterms 2026: ¿por qué algunos resultados tardan más?

Las contiendas muy cerradas pueden tardar más en definirse porque la diferencia entre los candidatos puede depender de votos pendientes, como las boletas por correo o las provisionales.

Además, algunos estados continúan procesando votos enviados por correo después del día de la elección. Por eso, un resultado preliminar puede cambiar conforme avanzan los recuentos.

En elecciones nacionales, las proyecciones de ganadores son estimaciones de medios de comunicación y organizaciones de análisis electoral; no son resultados oficiales.

¿Qué se decide en las Midterms 2026?

Las elecciones del 3 de noviembre de 2026 renovarán la Cámara de Representantes, parte del Senado y 36 gobernaturas. El control del Congreso será uno de los principales focos de la noche.

Para seguir los cierres y los primeros cómputos, puedes consultar la guía de hasta qué hora se podrá votar en cada estado.

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