Automovilista atropella a personas durante desfile de Día de Muertos en Chalco

Chalco. Foto: Cuartoscuro

Un atropellamiento masivo se registró en San Gregorio Cuautzingo, municipio de Chalco, Estado de México, donde un automovilista embistió a varias personas que participaban en las celebraciones por el Día de Muertos 2026.

El incidente ocurrió la noche de este 2 de noviembre durante el recorrido conocido como “Las Marotas Fresilocas 2026”, cuando familias, niños y adultos se encontraban en las calles para presenciar el desfile.

Como se observa en el video, entre la multitud apareció el automovilista, quien arrolló a las personas a su paso.

La noche de este lunes, un automovilista embistió a los participantes de una caravana por el Día de Muertos en San Gregorio Cuatzingo en Chalco. Al momento se reportan varios lesionados, mientras las autoridades ya buscan al responsable. 🚨 #Chalco #CDMX https://t.co/HHz3qaZiwR — Reporte M (@_ReporteMorelos) November 3, 2026

¿Cómo ocurrió el atropellamiento en Chalco?

Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida José María Morelos y la calle Zaragoza. Según reportes preliminares, algunos asistentes comenzaron a reclamar al automovilista para que permitiera el paso del contingente.

Presuntamente, el conductor reaccionó acelerando contra las personas que participaban en la celebración. Después de arrollarlas, escapó del lugar, mientras los asistentes solicitaban apoyo de los servicios de emergencia.

Reportan al menos 2 personas que habrían sido atropelladas

De acuerdo con reportes preliminares, a pesar del paso del vehículo, al menos dos personas habrían sido arrolladas: una mujer de 52 años y un hombre de 22 años.

Posteriormente, paramédicos y bomberos de Chalco acudieron para valorar y atender a las víctimas, quienes fueron atendidos en el lugar y no requirieron traslado médico.

De acuerdo con reportes difundidos sobre el incidente, el vehículo involucrado sería un automóvil azul metálico con placas MXC-469-D. Las autoridades no habían confirmado la identidad del conductor ni informado sobre su localización.

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