CDMX tendrá un amanecer frío; no se esperan lluvias

Se pronostican 11 grados al amanecer. FOTO: Cuartoscuro

La Ciudad de México (CDMX) tendrá un amanecer fresco a frío este martes 3 de noviembre, pero las temperaturas subirán durante la tarde hasta alcanzar los 28 grados Celsius, de acuerdo con el pronóstico del tiempo. Además, no se esperan lluvias en la capital del país.

Durante las primeras horas del día, el cielo estará parcialmente nublado y se prevé un ambiente fresco a frío. Por la tarde, el clima cambiará a cálido, con cielo de medio nublado a nublado y rachas de viento que podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora.

El pronóstico del clima para la CDMX indica que la temperatura mínima estará entre los 11 y 13 grados Celsius, por lo que se espera una mañana fresca, especialmente durante las primeras horas del día.

Sin embargo, conforme avance la jornada, el ambiente se volverá más cálido y el termómetro podría llegar hasta los 28 grados.

Estas son las condiciones previstas para la capital:

Temperatura mínima: de 11 a 13 °C.

Temperatura máxima: de 26 a 28 °C.

Cielo: parcialmente nublado por la mañana y de medio nublado a nublado por la tarde.

Lluvias: no se esperan precipitaciones.

Viento: del noreste de 10 a 20 km/h.

Rachas de viento: de 35 a 45 km/h.

Aunque habrá presencia de nubes durante el día, no se pronostican lluvias en la Ciudad de México.

¿Lloverá en CDMX y Edomex este martes 3 de noviembre?

Mientras que la CDMX permanecerá sin lluvias, en el Estado de México existe probabilidad de precipitaciones aisladas durante la tarde.

Estas lluvias podrían dejar acumulaciones de entre 0.1 y 5 milímetros en 24 horas y estar acompañadas de descargas eléctricas.

Además, durante la mañana se prevé ambiente muy frío en las zonas altas del Estado de México, así como posible formación de bancos de niebla en las partes elevadas de la región.

Toluca tendrá temperaturas de hasta 5 grados

En Toluca, Estado de México, el ambiente será más frío durante las primeras horas del martes, con temperaturas mínimas de entre 5 y 7 grados Celsius.

Para la tarde, se espera un aumento de temperatura, con máximas de entre 22 y 24 grados.

De esta manera, el Valle de México tendrá un contraste de temperaturas durante la jornada: mañanas frescas a frías y tardes cálidas, con posibilidad de lluvias únicamente en territorio mexiquense.

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