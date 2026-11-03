¡Hasta 100 pesos por estacionarse! Visitantes denuncian a franeleros por cobros excesivos en panteones de CDMX

Miles de familias acudieron este Día de Muertos a los panteones de la Ciudad de México para visitar a sus seres queridos, llevar flores y compartir alimentos en una de las tradiciones más arraigadas del país. Sin embargo, en algunos cementerios, la celebración estuvo acompañada de quejas por cobros excesivos de franeleros.

En el Panteón Dolores, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, visitantes denunciaron que personas que apartaban espacios en la vía pública exigían hasta 100 pesos por estacionarse. La situación generó molestia entre automovilistas que acudieron a recordar a sus familiares.

Franeleros cobran hasta 100 pesos en el Panteón Dolores

Antonio Ortiz, visitante del Panteón Dolores, consideró injusto el cobro, pues explicó que las familias hacen un esfuerzo para comprar flores y acudir a visitar a sus difuntos. El visitante señaló que el año anterior pagó 50 pesos y consideró que esa cantidad era más razonable que los 100 pesos que solicitaban durante esta celebración.

Otro automovilista, identificado como Ángel, denunció que una mujer apartaba espacios en la calle y cobraba por permitir que los vehículos se estacionaran. De acuerdo con su testimonio, incluso llegó una patrulla de tránsito para advertirle que no podía realizar esa actividad. Sin embargo, aseguró que la mujer continuó con los cobros y que los policías permanecieron conversando con ella.

Panteón Xoco mantiene tradición de Día de Muertos

En contraste, en el Panteón Xoco, ubicado en la alcaldía Benito Juárez, las familias vivieron la celebración en un ambiente de mayor orden. Ahí, visitantes compartieron alimentos, música y recuerdos para honrar a sus seres queridos.

Francisco Pérez Gómez explicó que se trata de una tradición familiar que comenzó con su padre y que, para ellos, visitar el cementerio representa una celebración.

Arturo Pérez Gómez destacó que lo importante es recordar a quienes ya fallecieron y mantenerlos presentes en la vida familiar.

Por su parte, Yolanda contó que prepararon distintos platillos para compartir con sus difuntos, entre ellos mole, arroz, pipián y pozole.

CDMX despliega 11 mil policías por Día de Muertos

Para resguardar a los visitantes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegó un operativo especial con 11 mil policías en panteones y zonas de alta concentración de personas.

El dispositivo buscó mantener la seguridad durante las celebraciones del Día de Muertos en la capital.

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