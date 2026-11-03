Concluye plantón de trabajadores del IMSS en Toluca

Retiran plantón del IMSS en Toluca. Foto: Uno TV

Los trabajadores del IMSS retiraron la noche de este lunes 2 de noviembre el plantón que mantenían sobre Paseo Tollocan, en Toluca, Estado de México, a la altura del Hospital General de Zona No. 220, luego de 25 días de movilizaciones.

La protesta, en la que también participó personal de IMSS-Bienestar, provocó afectaciones viales en la zona. Los manifestantes exigían insumos médicos, medicamentos, salarios dignos y mejores condiciones laborales para el personal de salud.

Trabajadores del IMSS liberan Paseo Tollocan tras 25 días

Alrededor de las 19:00 horas, los inconformes comenzaron a retirar lonas y campamentos instalados en los carriles con dirección a la Ciudad de México, con lo que inició la liberación de ese sentido de la vialidad.

Antes de concluir el plantón, los trabajadores reiteraron su rechazo a la propuesta de incremento salarial del 8%, impulsada por la dirigencia sindical, y exigieron la destitución de su líder nacional, Rafael Olivos.

Aunque reconocieron las molestias ocasionadas a los automovilistas, aseguraron que las movilizaciones permitieron visibilizar las necesidades del personal y contribuir a mejorar las condiciones hospitalarias.

Francisco, trabajador del IMSS, destacó que la protesta fue una medida difícil, pero consideró que permitió impulsar cambios en el hospital y en la entidad.

La libre manifestación pacífica, al final creemos que es un camino pues doloroso para la sociedad. Duele tener que hacer este tipo de cosas, para nosotros también, porque pues quitamos la movilidad a la ciudadanía. Sin embargo, también queremos informar que gracias a esto pusimos nuestro granito de arena para que las cosas mejoren en este hospital y en todo el Estado de México.

Trabajadores del IMSS denuncian falta de respaldo sindical

Por su parte, Gabriela, trabajadora del instituto, señaló que la movilización representó un esfuerzo complicado, tanto por las afectaciones a la ciudadanía como por la falta de respaldo de su sindicato.

Pues sí ha sido una lucha pesada porque no es fácil estar, pues una afectando aquí a la sociedad y dos también pues la postura de las autoridades, ¿no? No tenemos respaldo de nuestro sindicato, pero la verdad nos vamos con la frente en alto. Me gustaría decirle a mis compañeros que no tengan miedo, que al final no estamos haciendo nada que vaya en contra de las reglas que deben de ser, solamente estamos protestando por nuestros derechos, por cosas mejores.

Los integrantes del movimiento subrayaron que el retiro del campamento no significa que abandonen sus demandas, sino que representa un cambio en su estrategia de lucha.

Además, agradecieron el respaldo de la ciudadanía y de los cuerpos de seguridad durante los diálogos sostenidos en las últimas semanas.

¿Cómo está la circulación en Paseo Tollocan?

Aunque los carriles con dirección a la Ciudad de México quedaron liberados tras el retiro del plantón, la circulación hacia la capital mexiquense continúa afectada. Esto se debe a los trabajos de reencarpetamiento asfáltico que realiza la Junta Local de Caminos.

Por ahora, los trabajadores mantienen su postura de dar seguimiento a las promesas institucionales y continuar con sus exigencias laborales.

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