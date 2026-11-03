De lluvias a temperaturas bajo cero: así estará el clima este 3 de noviembre
La intensidad de las lluvias disminuirá para este martes, pues se estiman intervalos de chubascos como precipitaciones máximas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que este martes 3 de noviembre lloverá en 24 estados de México. Sin embargo, la intensidad disminuirá.
El frente frío 4 continuará afectando al país, por lo que se prevén bajas temperaturas en zonas serranas, las cuales alcanzarán mínimas de -5 °C:
¿Dónde lloverá este martes 3 de noviembre?
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Nayarit
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Estado de México
- Morelos
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 3 de noviembre?
Temperaturas máximas esperadas:
- 35 a 40 °C: Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tamaulipas.
- 30 a 35 °C: Sonora, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas mínimas esperadas:
- -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Vientos y oleaje:
- Vientos de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco.
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: Baja California
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Sinaloa, Nayarit y Jalisco
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 5 a 7 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias aisladas, las cuales podrían acompañarse con descargar eléctricas.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y sin lluvias. Temperatura mínima de 11 a 13 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h.
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