De lluvias a temperaturas bajo cero: así estará el clima este 3 de noviembre

| 04:10 | Ángel Sánchez | Uno TV

La intensidad de las lluvias disminuirá para este martes, pues se estiman intervalos de chubascos como precipitaciones máximas.
Frío en México. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que este martes 3 de noviembre lloverá en 24 estados de México. Sin embargo, la intensidad disminuirá.

El frente frío 4 continuará afectando al país, por lo que se prevén bajas temperaturas en zonas serranas, las cuales alcanzarán mínimas de -5 °C:

¿Dónde lloverá este martes 3 de noviembre?

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Nayarit
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Estado de México
  • Morelos

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 3 de noviembre?

Temperaturas máximas esperadas:

  • 35 a 40 °C: Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tamaulipas.
  • 30 a 35 °C: Sonora, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas esperadas:

  • -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango
  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Vientos y oleaje:

  • Vientos de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco.
  • Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: Baja California
  • Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Sinaloa, Nayarit y Jalisco

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Toluca (Estado de México): Mínima de 5 a 7 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias aisladas, las cuales podrían acompañarse con descargar eléctricas.
  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y sin lluvias. Temperatura mínima de 11 a 13 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h.

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