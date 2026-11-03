Elecciones en EE. UU. podrían ser un castigo para Donald Trump

Esta noche en Noticias en Claro, Jesús Silva-Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, consideró que las elecciones intermedias de Estados Unidos podrían convertirse en un voto de castigo contra Donald Trump, debido a la baja popularidad del mandatario y a su decisión de colocarse en el centro de la contienda electoral.

El especialista aseguró que Trump convirtió los comicios en un referéndum sobre su gobierno. Por ello, una derrota republicana podría complicar los siguientes dos años de su administración, especialmente si los demócratas consiguen la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado. Explicó que esto limitaría sus proyectos políticos y abriría la posibilidad de investigaciones sobre sus vínculos con intereses económicos.

Sobre el impacto para México, Silva-Herzog Márquez advirtió que un presidente debilitado en el Congreso podría concentrar su atención en la política exterior, donde enfrenta menos restricciones legislativas. Señaló que no necesariamente habrá cambios en temas como migración, seguridad, aranceles y relaciones comerciales, aunque los resultados electorales modifiquen el equilibrio político estadounidense.

Finalmente, el académico descartó que Trump adopte una postura más negociadora frente a México después de los comicios. Por el contrario, aseguró que el mandatario podría mostrarse más agresivo en el ámbito internacional para proyectar fortaleza frente a sus adversarios internos y externos, particularmente si enfrenta un Congreso controlado por los demócratas.

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