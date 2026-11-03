Fallece Jesús de Miguel, futbolista que entró en paro tras rodillazo en partido

Foto ilustrativa: Getty

A lo largo de esta madrugada, el Club Deportivo Tenerife anunció el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, jugador que sufrió un paro cardiorrespiratorio tras recibir un rodillazo al pecho por parte del arquero rival, Jesús Owono, durante el partido contra el FC Andorra.

Según lo informado por el club español, el delantero falleció este martes en punto de las 8:00 horas (hora local). A las 2;55 de la mañana, el Tenerife había actualizado que el estado de salud del futbolista había “empeorado neurológicamente”, lo que derivó en su fallecimiento.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.



No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente… pic.twitter.com/IbS1dTYP1b — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

Tenerife despide a su jugador

Dentro del mensaje de despedida, el club de la segunda división de España se mostró incrédulo al comunicar la noticia.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda.

Asimismo, el Tenerife expresó su tristeza por la pérdida de Alameda, quien pertenecía a la institución desde julio de 2025.

No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza.

A su vez, el equipo señaló que la familia del futbolista agradece los mensajes y las muestras de apoyo recibidas, mientras solicitan respeto a la privacidad tras la noticia.

Equipos despiden a Jesús de Miguel

Pocos minutos después de que el Tenerife dio a conocer el fallecimiento de Jesús de Miguel, algunos equipos se unieron a la pena y externaron mensajes de despedida para el futbolista.

Entre ellos se encuentran:

F.C. Barcelona

Real Madrid

Atlético de Madrid

Espanyol

Levante

Real Betis

U.D. Las Palmas

Desde el FC Barcelona lamentamos la trágica noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife.



Todo nuestro apoyo y ánimo a su familia, amigos y seres queridos en estos momentos tan difíciles. — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 3, 2026

Desde el Atlético de Madrid nos unimos al dolor por el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda. Enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y a todos los miembros y aficionados del @CDTOficial. Descanse en paz. https://t.co/t2UDpETZp0 — Atlético de Madrid (@Atleti) November 3, 2026

Comunicado Oficial: fallecimiento de Jesús de Miguel.https://t.co/CauqWDHlTz — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 3, 2026

Por otra parte, el FC Andorra, rival del Tenerife en el partido de este lunes en el que Alameda sufrió el incidente, también se expresó en redes sociales:

🖤 Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife



Descanse en paz — FC Andorra (@fcandorra) November 3, 2026

¿Quién era Jesús de Miguel Alameda?

Jesús de Miguel Alameda tenía 30 años y fungía como delantero del Tenerife, equipo que actualmente milita en la segunda división de España. Llegó al club en julio 2025, procedente del CD Castellón.

Nació en Madrid y comenzó su carrera profesional en el 2015, a los 19 años, con el Leganés “B”.

Toda su carrera la realizó en España, vistiendo los colores del CF Internacional de Madrid, CF Fuenlabrada, CDA Navalcarnero, Uniosistas FC, así como el Castellón y, por último, el Tenerife.

De esta forma, luego de un golpe en el partido de este lunes entre el Tenerife y el FC Andorra, Jesús de Miguel Alameda falleció a sus 30 años en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

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