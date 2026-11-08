Sentencian a 50 años de prisión a Daniel Arizmendi, “el Mochaorejas”, tras 28 años de su captura

Luego de 23 años el Mochaorejas es sentenciado. Foto: Cuartoscuro

Daniel Arizmendi López, alias “el Mochaorejas”, recibió una sentencia de 50 años de prisión por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La resolución judicial se produjo 28 años después de su detención, ocurrida el 30 de junio de 1998, y luego de la reposición de un procedimiento ordenada tras la sentencia emitida originalmente en agosto de 2003.

La FGR dio a conocer que, además de la pena de prisión, se impuso al sentenciado una multa de 916 mil 312.50 pesos.

#FGR obtiene sentencia de 50 años de prisión contra Daniel “N”, líder de organización criminal dedicada al secuestro.



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¿Por qué sentenciaron a 50 años de prisión al “Mochaorejas”?

De acuerdo con la Fiscalía, Daniel Arizmendi fue identificado como líder de una organización criminal dedicada principalmente al secuestro, que operaba desde por lo menos 1998.

Las investigaciones establecieron que el grupo desarrollaba sus actividades delictivas principalmente en el Estado de México y el entonces Distrito Federal, actualmente Ciudad de México.

La nueva sentencia determinó su responsabilidad penal por tres delitos:

Delincuencia organizada

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas

Aunque la organización estaba vinculada con secuestros, el comunicado de la FGR precisa que la condena de 50 años corresponde a estos tres delitos.

¿Por qué tardó más de 20 años la sentencia contra Daniel Arizmendi?

El proceso judicial contra Daniel Arizmendi se remonta a junio de 1998, cuando el Ministerio Público de la Federación ejerció acción penal contra integrantes de la organización.

Tras obtener las órdenes de aprehensión correspondientes, las autoridades detuvieron al “Mochaorejas” el 30 de junio de 1998.

Posteriormente, quedó a disposición de la autoridad judicial en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, ubicado en el entonces Distrito Federal.

El 21 de agosto de 2003, un juez dictó una primera sentencia condenatoria contra Arizmendi y otros dos integrantes de la organización.

Sin embargo, los procesados promovieron juicios de amparo y obtuvieron la protección de la justicia federal, lo que derivó en la reposición del procedimiento.

Esto obligó a realizar nuevamente actuaciones procesales antes de que pudiera emitirse una nueva resolución judicial.

Finalmente, en días recientes, la autoridad judicial notificó la nueva sentencia, después de valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el Estado de México.

También sentencian a otros dos integrantes de la organización

La FGR informó que la resolución judicial también incluyó condenas contra otras dos personas relacionadas con la organización criminal.

Daniel “V” recibió una sentencia de 22 años de prisión, además de una multa superior a cuatro millones de pesos.

Por su parte, Dulce “N” fue sentenciada a 16 años de prisión y al pago de una multa superior a 280 mil pesos.

Ambos fueron encontrados penalmente responsables de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Fiscalía precisó que, en estos dos casos, las penas de prisión ya fueron declaradas compurgadas, es decir, cumplidas.

No obstante, ambos permanecerán recluidos debido a que están sujetos a otros procesos judiciales.

¿Quién es Daniel Arizmendi, alias “el Mochaorejas”?

Daniel Arizmendi López, conocido como “el Mochaorejas”, fue identificado como uno de los principales líderes de una organización dedicada al secuestro durante la década de 1990.

El grupo operaba principalmente en el Valle de México y se hizo conocido por las mutilaciones que sufrían algunas de sus víctimas como mecanismo de presión para exigir el pago de rescates.

Su captura ocurrió el 30 de junio de 1998, durante las investigaciones federales contra la organización.

El caso se convirtió en uno de los episodios de secuestro de mayor notoriedad pública en México durante aquella década.

Con la nueva resolución, la FGR informó que obtuvo una condena de 50 años de prisión contra Arizmendi, tras la reposición del procedimiento judicial.

La dependencia no precisó en su comunicado cómo se computará la pena frente al tiempo que el sentenciado ha permanecido privado de la libertad desde 1998.

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