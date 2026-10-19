Abaten a dos presuntos integrantes de Los Mezcales en enfrentamiento en Colima

Abaten a presuntos integrantes de Los Mezcales en Colima. Foto: Cuartoscuro

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima informó que dos presuntos integrantes de Los Mezcales, también identificados como Cártel Independiente de Colima (CIC), murieron durante un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Colima.

¿Cómo ocurrió el enfrentamiento en Colima?

La Mesa de Coordinación informó que los fallecidos fueron identificados como Sergio “N”, alias el “Español”, de 26 años, y Francisco “N”, conocido como “Santos”, de 27 años.

El enfrentamiento ocurrió durante un operativo de fuerzas de seguridad en la carretera Coquimatlán-Villa de Álvarez.

Según el reporte de la Mesa de Coordinación Estatal, los dos hombres habrían disparado contra los elementos de seguridad, quienes respondieron a la agresión. Ambos presuntos integrantes del grupo criminal murieron en el lugar.

Las autoridades señalaron que los fallecidos estarían relacionados con hechos violentos registrados durante las últimas semanas en Colima, incluidos homicidios. Estas atribuciones forman parte de la información de inteligencia difundida por las autoridades.

¿Quién era Sergio “N”, alias el “Español”?

Sergio “N”, conocido como el “Español”, era identificado por las autoridades como presunto operador logístico y financiero de Los Mezcales. También habría encabezado una célula de sicarios dentro de la estructura de la organización criminal.

De acuerdo con la información difundida por la Mesa de Coordinación Estatal, su posición dentro del grupo habría cobrado mayor relevancia tras las recientes detenciones de otros presuntos líderes de la organización.

Las autoridades lo señalaban como uno de los posibles responsables de ordenar homicidios cometidos en días recientes en el estado.

¿Quién era Francisco “N”, alias “Santos”?

Francisco “N”, conocido como “Santos”, tenía 27 años y era originario de Villa de Álvarez, Colima.

Según los datos de inteligencia compartidos por las autoridades estatales, era identificado como presunto operador de actividades de narcomenudeo dentro de Los Mezcales.

La Mesa de Coordinación Estatal también lo vinculó con la generación de violencia y con homicidios registrados recientemente en la entidad.

El enfrentamiento se suma a los operativos de seguridad desplegados en Colima contra grupos delictivos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.