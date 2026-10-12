Se inundan colonias tras paso del huracán Simon por Colima

Inundaciones en Colima. Foto: Abraham Acosta

En Colima, las lluvias asociadas al huracán Simon se intensificaron durante la madrugada del domingo.

Las fuertes rachas de viento y las precipitaciones se extendieron por el estado, con afectaciones importantes en el municipio de Manzanillo.

Inundaciones en Colima por fuertes lluvias provocadas por el huracán Simon

Aunque las autoridades alertaron a la población sobre la cercanía del fenómeno, en distintas colonias, decenas de familias tuvieron que enfrentar la entrada del agua a sus viviendas.

Con cubetas y recogedores, los afectados intentaron retirar el agua y rescatar sus pertenencias.

Las inundaciones también alcanzaron espacios públicos y áreas destinadas a actividades deportivas, que ahora presentan daños y permanecen anegadas.

En Manzanillo, las lluvias dejaron calles inundadas, viviendas con daños y espacios públicos afectados.

Mientras el agua comienza a bajar en algunas zonas, las familias enfrentan ahora la tarea de limpiar sus hogares, recuperar sus pertenencias y volver a sus actividades cotidianas.

Afectaciones por inundaciones en Colima

La suspensión de actividades y la falta de transporte público también complicaron el regreso a casa de algunos habitantes.

Gaudelia Martínez salió del hospital, donde recibió una sesión de hemodiálisis, pero al intentar trasladarse se encontró con calles prácticamente vacías y sin servicio de transporte.

“Nos salimos aquí a la carretera a ver si había sitio y resulta que ya no hay nada, ni sitio ni urbano ni nada. Y pasaron los de la Guardia (Nacional), nos vieron y nos llevaron a nuestro destino”. Señora Martínez.

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