Niño con quemaduras, en Durango. Foto: Omar Hernández

Un niño de 7 años, identificado como Anselmo y a quien cariñosamente le dicen “Chemito”, permanece internado en el Hospital Materno Infantil de la ciudad de Durango con quemaduras de segundo y tercer grado en ambas piernas, luego de que presuntamente otro niño le rociara thinner y le prendiera fuego.

Rocían con thinner y prenden fuego a niño, en Durango

Vía telefónica, el menor detalló los hechos mientras recibía atención médica.

“Me echó lumbre y pues estoy aquí en el hospital porque esté Abraham me echó thinner. (…) Me quemó todas las piernas”, expresó “Chemito”.

Según el informe, los hechos ocurrieron en el fraccionamiento El Ciprés, ubicado en la capital del estado cuando, presuntamente, un adolescente de 11 años roció thinner sobre el cuerpo de la víctima para posteriormente prenderle fuego.

“Comenta mi niño que él estaba sentado y que él llegó, le roció thinner y todavía le aventó el cerillo. Se empezó a quemar y el señor, muchacho de la frutería le dio los primeros auxilios pero ya se estaba quemado el pantalón”, comentó la señora Flor Carreño, madre de la víctima

Buscan a padres del menor que quemó con thiner y cerillo a “Chemito”

Flor Carreño explicó que buscó acercamiento con los padres del adolescente señalado, quienes se negaron rotundamente a reconocer la agresión.

“Pues yo traté de comunicarme con la señora y lo único que me dice es que pues que le da como sea, que su niño no fue, pero pues mi niño sigue diciendo que fue Abraham, que Abraham lo quería quemar vivo.”

¿Cómo se encuentra Anselmo?

A consecuencia de la agresión, Anselmo presenta lesiones severas que requieren de una intervención quirúrgica especializada y la aplicación de injertos de piel para su recuperación.

Debido a los costos del tratamiento, la madre hizo un llamado a la solidaridad ciudadana para obtener recursos económicos destinados a la atención médica del menor.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Durango informó sobre la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

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