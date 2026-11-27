¿Cambiará la Pensión IMSS para el 2027? Foto: Cuartoscuro/Getty

Las condiciones para obtener una Pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cambiarán en 2027, debido al incremento gradual de las semanas de cotización establecido en la reforma a la Ley del Seguro Social de 2020.

A partir del 1 de enero de 2027, las personas que busquen obtener una pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el régimen de la Ley 1997 necesitarán al menos 900 semanas cotizadas ante el IMSS.

Esto representa un aumento de 25 semanas respecto a las 875 que se requieren durante 2026. Sin embargo, el cambio no aplica a todos los trabajadores: quienes pertenecen al régimen de la Ley 1973 mantienen el requisito mínimo de 500 semanas.

¿Cuántas semanas cotizadas necesitarás para pensionarte en 2027?

De acuerdo con el calendario establecido en el Artículo Cuarto Transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de diciembre de 2020, el número de semanas necesarias para acceder a los beneficios de los artículos 154 y 162 de la Ley del Seguro Social aumentará 25 semanas cada año.

Por ello, para 2027, los trabajadores inscritos bajo la Ley 97 deberán contar con 900 semanas de cotización para solicitar una pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez.

Este es el calendario de incremento:

Año Semanas cotizadas requeridas 2021 750 2022 775 2023 800 2024 825 2025 850 2026 875 2027 900 2028 925 2029 950 2030 975 2031 1,000

El aumento de semanas cotizadas será gradual hasta 2031

Es importante precisar que el incremento no se aplicará de golpe en 2027. La reforma estableció un aumento progresivo de 25 semanas por año, hasta alcanzar las mil semanas de cotización en 2031.

Esto significa que el requisito seguirá modificándose de la siguiente manera:

En 2027 se solicitarán 900 semanas.

En 2028 serán 925 semanas.

En 2029 aumentarán a 950 semanas.

En 2030 se necesitarán 975 semanas.

En 2031 se alcanzarán las mil semanas.

El objetivo de esta disposición es establecer una transición gradual para los trabajadores que cotizan bajo la Ley 97. Una vez que se llegue a 2031, el requisito quedará en mil semanas, conforme a lo establecido en la reforma.

¿A quiénes aplica el aumento de semanas cotizadas del IMSS?

El incremento de semanas aplica a los trabajadores que comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997, quienes pertenecen al régimen de la Ley 97.

En cambio, las personas que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 pueden elegir, si cumplen las condiciones correspondientes, entre los beneficios de la Ley 73 y la Ley 97.

La diferencia principal es la siguiente:

Ley 73: exige un mínimo de 500 semanas cotizadas.

exige un mínimo de 500 semanas cotizadas. Ley 97: requiere 900 semanas en 2027 y llegará a mil en 2031.

Por lo tanto, no todas las personas aseguradas tendrán que reunir 900 semanas para pensionarse el próximo año. El régimen al que pertenecen determinará el requisito que deben cumplir.

¿Qué otros requisitos necesitas para solicitar una pensión del IMSS?

Además de las semanas cotizadas, el IMSS establece condiciones de edad y situación laboral para solicitar una pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez.

Para la pensión por Cesantía en Edad Avanzada:

Tener al menos 60 años cumplidos.

Estar dado de baja del Régimen Obligatorio del Seguro Social.

No contar con un trabajo remunerado.

Cumplir con las semanas de cotización correspondientes al régimen.

Para la pensión por Vejez:

Tener 65 años cumplidos.

Estar dado de baja del Régimen Obligatorio del Seguro Social.

No contar con un trabajo remunerado.

Cumplir con las semanas de cotización correspondientes al régimen.

En el caso de la Ley 73, también se debe estar dentro del periodo de conservación de derechos, que corresponde a la cuarta parte del tiempo cubierto por las cotizaciones semanales, contado a partir de la fecha de baja.

¿Puedes pensionarte antes de los 60 años?

Sí. El IMSS contempla la posibilidad de solicitar una pensión de retiro anticipado para los trabajadores que todavía no cumplen 60 años, pero tienen cotizaciones bajo la Ley 97.

Para acceder a esta modalidad, el monto de la pensión calculada mediante el sistema de renta vitalicia debe ser superior en más de 30% a la pensión garantizada, una vez cubierta la prima del seguro de sobrevivencia para los beneficiarios.

Además, la persona asegurada debe estar dada de baja del régimen obligatorio y cumplir las condiciones establecidas por el Instituto para esta modalidad.

Antes de iniciar cualquier trámite, es recomendable consultar la constancia de semanas cotizadas y verificar el régimen al que pertenece cada trabajador, pues ambos factores determinan los requisitos para obtener una pensión.

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