Romar Meléndez Foto: Especial

Romar Meléndez es un productor que lleva la música infantil a las nuevas generaciones, permitiendo también a los artistas infantiles y juveniles llegar al público

Aunque el trabajo detrás del desarrollo de estos proyectos musicales también incluye una responsabilidad como la de cuidar los mensajes que se transmiten a los menores, así como el entorno en el que los artistas para desarrollar sus carreras.

La responsabilidad detrás de producir música infantil

Para Romar Meléndez, convertirse en padre cambió su forma de entender la música infantil, así como la responsabilidad que implica crear contenidos dirigidos a los menores.

“Cuando me hice papá descubrí que la música infantil tiene un impacto enorme en la vida de los niños. Una canción puede convertirse en su primer recuerdo. Desde entonces entendí que nuestro trabajo no consiste únicamente en crear artistas, sino también en generar un impacto positivo en la infancia”, señaló Meléndez.

El productor también destacó la importancia de involucrar a las familias en el desarrollo de las carreras artísticas de niños y jóvenes, así como de cuidar los mensajes que se transmiten a través de sus canciones y contenidos digitales.

El reto de estos proyectos no sólo está en alcanzar popularidad en plataformas digitales o llenar recintos, sino también en generar contenidos adecuados para su público y procurar el bienestar de los menores que forman parte de la industria musical.

¿Quién es Romar Meléndez y con qué artistas ha trabajado?

Meléndez es fundador de PF Music y trabajado con diversos artistas y agrupaciones en las que se encuentran:

Picus

Lara Campos

Los Meñiques de la Casa

Kardenas HK3

Sarita Bebé

Asimismo el productor ha participado en el desarrollo de espectáculos como “Magiconcierto”, “Flow Picus” y “Baila A Lo Loco Tour”, los cuales han llegado a distintos países de América Latina y recintos como el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México.

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