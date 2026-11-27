Javier Milei. Foto: AFP

El Gobierno de Brasil decidió retirar al presidente de Argentina, Javier Milei, de la lista de invitados a la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva, prevista para el 5 de enero.

La decisión ocurre en medio de un nuevo deterioro de la relación entre los mandatarios, marcado por cuestionamientos electorales, insultos públicos y diferencias políticas.

Brasil excluye a Milei de la ceremonia de Lula

Milei no ha reconocido la victoria de Lula en las elecciones de octubre frente a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro (2019-2022) y muy cercano al líder argentino.

El gobierno brasileño también evalúa invitar a algún parlamentario de la oposición argentina para representar al país vecino, en lugar del presidente.

La relación entre ambos gobiernos se tensó luego de que Milei cuestionara la transparencia del sistema electoral brasileño y lanzara críticas personales contra Lula.

Milei llamó “ladrón” y “presidiario” a Lula

En julio, Javier Milei viajó a Brasil para participar en el lanzamiento de la campaña de Flávio Bolsonaro.

Durante su discurso, el presidente argentino llamó a Lula “ladrón” y “presidiario”, en referencia al periodo en que el mandatario brasileño estuvo encarcelado por un caso de corrupción que posteriormente fue anulado.

Milei reiteró esos calificativos en una entrevista poco después.

Lula prepara su cuarto mandato

Lula, de 81 años, asumirá su cuarto mandato no consecutivo el próximo 5 de enero, en una ceremonia que ha generado expectativas en Brasilia.

La demanda de hospedaje en la capital brasileña ya habría provocado un aumento considerable en los precios para esas fechas.

La relación bilateral también se ha complicado por la situación de Flávio Bolsonaro, quien viajó a Estados Unidos después de su derrota electoral.

Brasil y Argentina mantienen distancia

Milei y Lula mantienen una relación fría desde que asumieron sus respectivos cargos en 2023.

Pese a que Brasil y Argentina son países vecinos y socios estratégicos dentro del Mercosur, los presidentes no han sostenido una reunión bilateral.

La próxima cumbre de jefes de Estado del bloque regional está prevista para el 4 de diciembre en Montevideo, Uruguay.

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