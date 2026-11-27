Caloncho Foto: Uno TV

Caloncho pide dejar el celular, levantar la mirada y volver a estar en el presente, estas ideas son las que se pueden sentir en esta nueva etapa musical marcada por su álbum “Vivo En El Tiempo”, en la que busca recuperar experiencias que pueden perderse frente a una pantalla.

En conferencia de prensa cantante reflexionó cómo con el paso de los años comenzó a reflexionar sobre el tiempo que dedica al teléfono

“Vivir en el tiempo es mi oportunidad de compartir y darme cuenta de que quiero estar mucho menos en la pantalla”, explicó.

Esta reflexión también aparece en “Túnel del Escape”, canción en la que habla sobre dejar el celular para salir a correr, andar en bicicleta o simplemente observar el horizonte.

“La pantalla no es dueña de mí, necesito un horizonte, un Túnel del Escape”, señaló el músico.

Caloncho y su proceso de grabación

Sonriendo, aunque dejando en claro que no siempre es “el optimista” con el que todos lo identifican, compartió cómo fue el proceso creativo del disco, viajando con n su equipo a Baja California Sur, donde trabajaron entre San José del Cabo y La Ventana.

“Reunimos las condiciones ideales para crear y nos fuimos a una playa hermosa en Baja California Sur”, recordó.

La casa se convirtió en un estudio y llevó micrófonos, instrumentos y equipo para trabajar con Daniel Litván como ingeniero y Juan Pablo Vega como productor, buscando mantener la espontaneidad de las canciones.

“Fue saliendo precisamente de esta gira que se llamó la gira del tofu (…) y con este ánimo y curiosidad de seguir haciendo canciones, de investigarme como persona, investigarme como compositor”, explicó.

Caloncho regresa al Auditorio Nacional

Caloncho también prepara una nueva presentación en el Auditorio Nacional, recinto que considera uno de los escenarios más importantes de su trayectoria.

“Tocar en el Auditorio Nacional es definitivamente un hito. Es un recinto que me encanta (…) pero no deja de ser superemocionante”, aseguró.

El músico explicó que detrás del espectáculo existe un equipo que incluye varios músicos, además de ingenieros encargados de luces, visuales, sonido y monitores.

Para este concierto, además, adelantó que contará con invitados especiales, entre ellos amigos y músicos que han sido importantes en su desarrollo.

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