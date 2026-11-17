Jet privado sufre accidente en el aeropuerto de Durango Foto: Omar Hernández

Un jet privado se estrelló este martes en el Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria, en Durango. Las autoridades confirmaron que el accidente dejó al menos una persona sin vida, pero todavía se abstuvieron de dar a conocer la cifra exacta.

La nave perdió el control en el despegue

De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave particular habría perdido el control durante la maniobra de despegue, se salió de su trayectoria y presuntamente se incendió. Las causas del accidente todavía no han sido determinadas por las autoridades estatales y federales.

La AFAC informó que eran seis tripulantes

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que, de acuerdo con los datos registrados en el plan de vuelo, a bordo viajaban dos tripulantes y cuatro pasajeros, es decir, seis personas.

El avión privado era un modelo Cessna 500 . La aeronave tenía como destino el Aeropuerto Internacional de Toluca y se precipitó aproximadamente a 500 metros de la cabecera de la pista 03.

La Agencia Federal de Aviación Civil informa: pic.twitter.com/5YvO5WU98d — AFAC (@AFAC_mx) November 17, 2026

Despliegan operativo de emergencia en aeropuerto de Durango

Tras el accidente, elementos de cuerpos de emergencia, policías y personal de apoyo se trasladaron a la zona para atender a las personas afectadas.

En el lugar se estableció un perímetro de seguridad y se desplegaron patrullas, ambulancias y unidades de atención. También se reportó la llegada de un helicóptero de rescate para apoyar las labores de emergencia.

Al fondo se observa una columna de humo y, en el aire, un helicóptero de rescate llegó para prestar atención a las víctimas.

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