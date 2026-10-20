Avión privado con 11 personas aterriza de emergencia en el Aeropuerto de Toluca

Las autoridades determinaron el cierre temporal de la pista. Foto: Carlos Vera

Un avión ejecutivo aterrizó de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) luego de presentar problemas eléctricos que afectaron sus sistemas de dirección y frenado. El incidente provocó que terminara fuera de la pista, por lo que se activaron los protocolos de emergencia.

La aeronave privada, con matrícula XA-CBQ, procedía de Aguascalientes y aterrizó a las 12:04 horas. A bordo viajaban nueve pasajeros y dos integrantes de la tripulación, quienes fueron evacuados sin que se reportaran personas lesionadas.

¿Qué pasó con el avión que aterrizó de emergencia en Toluca?

De acuerdo con el reporte oficial del AIT, la aeronave presentó fallas eléctricas que afectaron los sistemas de dirección y frenado durante la maniobra de aterrizaje y registró una excursión de pista a la altura de la calle de rodaje Eco, situación que provocó la activación inmediata de los protocolos de emergencia aeroportuaria.

En la atención del incidente participaron:

Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SE)

Personal de Operaciones del aeropuerto

Autoridades correspondientes

También se desplegaron unidades y equipos especializados para atender la emergencia y coordinar las maniobras de retiro de la aeronave.

Los servicios de emergencia atendieron el incidente. Foto: Carlos Vera

Evacúan a 11 personas tras aterrizaje de emergencia

Como parte de los protocolos de seguridad, se realizó la evacuación controlada de las 11 personas que viajaban en el avión ejecutivo.

Entre los ocupantes se encontraban nueve pasajeros y dos integrantes de la tripulación, quienes fueron trasladados a las instalaciones de FBO Performance.

Según el reporte oficial del aeropuerto, todos los ocupantes se encuentran sin novedad, por lo que no se reportaron personas lesionadas tras el incidente.

Cierran pista del Aeropuerto de Toluca; ¿cuándo reabrirá?

Tras el aterrizaje de emergencia, las autoridades aeroportuarias determinaron el cierre temporal de la pista como medida preventiva.

La suspensión permitirá realizar los trabajos para retirar la aeronave y llevar a cabo las evaluaciones de seguridad correspondientes.

El Aeropuerto Internacional de Toluca informó que la reanudación de las operaciones dependerá de la conclusión de las maniobras y de que se garanticen las condiciones de seguridad. Por ahora, no se ha informado una hora específica para la reapertura de la pista.

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