“Estafador de Bumble” comparece ante un juez por presunto fraude contra 15 mujeres

“Estafador de Bumble” tuvo primera audiencia. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Alfonso “N”, conocido también como el “Estafador de Bumble”, compareció ante un juez en su primera audiencia tras los señalamientos de fraude contra, al menos, 15 mujeres, a quienes conocía en aplicaciones de citas y, con engaños, les roba fuertes cantidades de dinero.

Audiencia del “Estafador de Bumble”

En los juzgados de Tlalnepantla, Estado de México, Alfonso “N” compareció ante las autoridades durante la audiencia, en donde, según reportes periodísticos, le imputarían en delito de fraude.

La audiencia se celebró luego de dos años de haber permanecido prófugo de la justicia tras estafas a 15 mujeres.

“Este sentimiento de por fin, luego de 2 años y medio casi, por fin ya estoy llegando a una instancia, con un juez donde ya por fin alguien me está haciendo caso de lo que pasó”. Paulina, una de las víctimas del “Estafador de Bumble”

¿Cómo operaba Alfonso, el “Estafador de Bumble”?

Según el reporte, Alfonso “N” contactaba a sus víctimas por aplicaciones de citas.

Después, comenzaba a enamorarlas hasta que, finalmente, iniciaba la estafa pidiéndoles dinero.

Entre sus falsas identidades, el “Estafador de Bumble” aseguraba ser de origen italiano y dedicarse a la curaduría del arte, motivo porque el, presuntamente, solicitaba los préstamos a las mujeres.

Para desaparecer de las víctimas a las que estafaba, Alfonso fingía un secuestro y buscaba una nueva víctima.

Paulina, una de las mujeres, reveló que fue estafada en 2024.

“Fui estafada en el 2024 por él… Cuando me pasó la estafa eran como 10 y después de la estafa, los últimos 2 años, son como 5 víctimas más”. Paulina, víctima de “Estafador de Bumble”.

Reportes señalan que una de las víctimas habría sido estafada con 500 mil pesos.

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