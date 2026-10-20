Paralizan la México-Toluca: madres buscadoras exigen localizar a sus familiares

Madres buscadoras cierran autopista y carretera México-Toluca. Foto: Carlos Vera

Madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas bloquearon la autopista y la carretera México-Toluca, en ambos sentidos, a la altura de Lerma, Estado de México (Edomex), para exigir acciones concretas que permitan localizar a sus seres queridos.

Madres buscadoras denuncian falta de recursos para realizar búsquedas

Elizabeth Machuca Campos, vocera del colectivo “Flores en el Corazón”, señaló que uno de los principales reclamos es la falta de apoyo de la Comisión de Víctimas y las dificultades para concretar las salidas programadas a otras entidades para buscar a sus familiares.

“Hay un recurso presupuestal que nos está siendo negado. O sea, tenemos fechas de salida para otros estados, los cuales dicen: ‘No te la estoy cancelando, solamente te la estoy moviendo de fecha’”, explicó.

La representante afirmó que, aunque las autoridades no consideran canceladas estas actividades, tampoco les proporcionan fechas definitivas, lo que dificulta la organización de las jornadas de búsqueda.

Los manifestantes indicaron que no sólo solicitan mesas de trabajo con las autoridades, sino también acciones verificables y resultados para conocer el paradero de sus familiares

Estado de México acumula más de 14 mil personas desaparecidas

Durante la protesta, los familiares señalaron que en el Estado de México hay más de 14 mil personas desaparecidas, cifra que, afirmaron, refleja la dimensión del problema que enfrentan miles de familias.

Machuca Campos sostuvo que los colectivos continúan sin recibir la atención que consideran necesaria y pidió a la ciudadanía comprender las razones que los llevaron a bloquear las vías.

“Creo que seguimos en el abandono, seguimos sin que nos hagan caso”, expresó.

También llamó a no normalizar la desaparición de personas y recordó que diariamente se reportan nuevos casos, mientras que mujeres y hombres son localizados sin vida.

“De verdad que ahorita somos nosotros, pero mañana quién sabe quién puede ser”, advirtió la vocera.

Bloqueo en la México-Toluca genera afectaciones viales

El cierre de la autopista y la carretera México-Toluca se realizó en ambos sentidos, a la altura de Lerma, lo que afectó la circulación en esta conexión entre el Estado de México y la Ciudad de México.

De acuerdo con los manifestantes, el bloqueo llevaba cerca de una hora al momento del reporte y ninguna autoridad se había presentado para establecer una mesa de negociación.

Las familias mantienen sus exigencias de atención institucional, recursos para continuar con las búsquedas y compromisos que permitan avanzar en las investigaciones.

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