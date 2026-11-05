Manifestantes bloquean caseta de Tepotzotlán para exigir agua en Cuautitlán Izcalli

Protestan en caseta de Tepotzotlán por falta de agua. Foto: Fernando Cruz

Un grupo de manifestantes se concentró en la caseta de Tepotzotlán, en el Estado de México, para exigir el restablecimiento del suministro de agua en la comunidad de San Mateo, en Cuautitlán Izcalli.

De acuerdo con los reportes, la protesta mantiene bloqueada la caseta, lo que afecta el flujo vehicular en la zona.

En las imágenes difundidas se observa la presencia de un grupo reducido de personas; sin embargo, los manifestantes son suficientes para mantener el cierre de los carriles y obstaculizar el tránsito de vehículos.

¿Por qué bloquearon la caseta de Tepotzotlán?

Los manifestantes llegaron a la caseta de Tepotzotlán para expresar su inconformidad por la falta de agua en San Mateo, Cuautitlán Izcalli.

Su principal exigencia es que se atienda el problema de desabasto y se restablezca el suministro para los habitantes de la comunidad.

¿Continúa el bloqueo en la caseta de Tepotzotlán?

Hasta el momento de los reportes, el bloqueo permanece activo y continúa afectando la circulación vehicular.

No se cuenta con información sobre el tiempo que durará la manifestación ni sobre posibles acuerdos entre los inconformes y las autoridades para resolver la falta de agua.

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