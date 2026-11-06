Videos: fuerte granizada cubre de blanco zona de La Marquesa

Las autoridades pidieron manejar con precaución. foto: Cuartoscuro

La zona de La Marquesa, en Ocoyoacac, se vistió de blanco tras la fuerte granizada que cayó la tarde de este jueves, misma que alcanzó la autopista México-Toluca. Ante este acontecimiento las autoridades del Estado de México exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución.

Videos que circulan en redes sociales generaron admiración por las postales que generaron las condiciones climatológicas: el granizo, lluvias y las bajas temperaturas.

⚠️🔴 Esta tarde se registró una fuerte granizada en la zona de La Marquesa, en el #EdoMéx, por lo que carreteras y caminos vecinales resultaron con afectaciones a la circulación. Al final se pudo observar también un doble arcoíris.



🎥 📸 @GarciaClau1432 / NODO Información /… pic.twitter.com/hUq7AtgZf7 — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) November 6, 2026

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que para este jueves 5 de noviembre prevalecerán lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas, rachas de viento de 30 a 50 km/h y posibles granizadas en diversos municipios del Edomex:

Valle de Bravo

Toluca

Lerma

Ixtapan de la Sal

Atlacomulco

Cuautitlán Izcalli

Naucalpan

Chimalhuacán

Amecameca

#Reportando ⛈️ | ¡Totalmente blanca la zona de #LaMarquesa, #EdoMéx! 🔴



🧊🥶 Tras la fuerte tormenta en Ocoyoacac y Lerma dejó la carr. Méx-Tol cubierta de granizo y un notorio descenso de temperatura en la zona.



📷: Víctor Tlaxca. pic.twitter.com/uX9PRG9e4T — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) November 5, 2026

¿Cuál es el pronóstico para el Edomex el 6 de noviembre?

La Conagua indicó que el pronóstico para el viernes 6 de noviembre en el Estado de México es el siguiente:

Intervalos de chubascos

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h

¿Cuál es el pronóstico para el resto de México?

Explicó que para el resto del país el frente frío número 4, reforzado por una masa de aire frío, provocará lluvias fuertes a muy fuertes, tormentas eléctricas y descenso de temperaturas en el norte y noreste de México, principalmente en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz.

Además, se esperan lluvias muy fuertes en Sonora y Chihuahua, así como precipitaciones en el occidente, centro, sur y sureste del país, incluido el Valle de México y la península de Yucatán. Guerrero, Oaxaca y Chiapas registrarán lluvias fuertes.

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