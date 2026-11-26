Se viene el último puente del año. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Mañana viernes 27 de noviembre es el último puente de 2026 para los estudiantes del Estado de México (Edomex), de acuerdo con lo estipulado en el Calendario Escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Por qué mañana es el último puente del año en el Edomex?

El Calendario Escolar 2026-2027 señala que el viernes 27 de noviembre se realizará la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, por lo que se suspenden las clases en los planteles de educación básica.

En diciembre de 2026 no hay más puentes programados, pero el día 21 inician poco más de dos semanas de vacaciones por las festividades de fin de año.

Próximas vacaciones para estudiantes del Edomex, de acuerdo con la SEP

Fin de año: del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027

Semana Santa: del 22 de marzo de 2027 al 2 de abril de 2027

Fin del ciclo escolar: 9 de julio de 2027

Próximos días feriados de acuerdo al Calendario Escolar

6 de enero

1 de febrero

15 de marzo

5 de mayo

Próximas fechas del Consejo Técnico Escolar

29 de enero

26 de febrero

30 de abril

28 de mayo

25 de junio

Estas fechas aplican para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional (SEN) de los siguientes niveles:

Educación preescolar

Educación primaria

Educación secundaria

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