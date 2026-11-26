La primera tormenta invernal podría ocasionar caída de nieve. Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) tendrán un fin de semana marcado por las lluvias, el descenso de temperaturas y fuertes rachas de viento debido a los efectos de la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027. De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las condiciones más adversas se esperan entre el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre.

Las imágenes del pronóstico regional de Conagua para Toluca y la capital del país muestran que las temperaturas bajarán considerablemente durante esos días. En la CDMX, por ejemplo, se prevén mínimas de entre 3 y 5 grados Celsius durante la mañana del sábado, mientras que en Toluca podrían descender hasta 1 a 3 grados.

Además, existe la posibilidad de que se registre nieve o aguanieve en zonas altas de ambas entidades, debido a la combinación de bajas temperaturas y precipitaciones. Sin embargo, esta condición no significa que vaya a nevar en toda la zona metropolitana.

Te compartimos el #PronósticoDelTiempo para este día y los siguientes tres para la #CDMX y Toluca, #EdoMéx pic.twitter.com/aduj9xTHgb — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 25, 2026

¿Nevará en CDMX y Edomex? Esto dice el pronóstico de Conagua

El Sistema Meteorológico Nacional contempla la posible caída de nieve o aguanieve en zonas por arriba de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar del centro del país. Entre las entidades mencionadas se encuentran la CDMX y el Edomex.

La posibilidad se relaciona con el avance de la primera tormenta invernal, que favorecerá un marcado descenso de temperatura y lluvias en el centro del territorio nacional. La combinación de humedad y frío en las zonas montañosas podría generar las condiciones necesarias para que se presente este tipo de precipitación.

Por ello, las áreas de mayor altitud de la capital y del territorio mexiquense podrían registrar nieve o aguanieve, principalmente durante la noche del viernes y el sábado. No obstante, el pronóstico no establece que el fenómeno vaya a presentarse en todas las alcaldías o municipios, ni que alcance las zonas bajas y urbanas.

En otras palabras, sí existe posibilidad de nieve o aguanieve en las partes altas de CDMX y Edomex, pero no se trata de una nevada generalizada para el Valle de México.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex del jueves al sábado?

El jueves 26 de noviembre comenzará con ambiente fresco y presencia de nubosidad y bancos de niebla en zonas altas del Estado de México. Por la tarde se esperan lluvias puntuales fuertes en territorio mexiquense e intervalos de chubascos en la CDMX.

Según la Conagua, en Toluca se esperan temperaturas de 6 a 8 grados por la mañana, de 15 a 17 por la tarde y de 9 a 11 durante la noche. Para la CDMX, el termómetro marcará entre 10 y 12 grados por la mañana, de 18 a 20 por la tarde y de 12 a 14 por la noche.

El viernes 27 se intensificarán las condiciones de lluvia y frío. En la capital del país se pronostican temperaturas de 8 a 10 grados por la mañana, de 12 a 14 por la tarde y de 5 a 7 durante la noche. También se esperan lluvias aisladas por la mañana y fuertes precipitaciones por la tarde.

En Toluca, el descenso será más marcado: se prevén de 4 a 6 grados por la mañana, de 9 a 11 por la tarde y de 2 a 4 durante la noche. La imagen señala probabilidades de lluvia de 70% por la mañana y de 80% durante la tarde y noche, además de rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

Para el sábado 28, el ambiente frío continuará. En la CDMX se esperan temperaturas de 3 a 5 grados por la mañana, de 10 a 12 por la tarde y de 9 a 11 por la noche. En Toluca, el pronóstico indica mínimas de 1 a 3 grados durante la mañana y de 2 a 4 por la noche, con lluvias fuertes y posibilidad de nieve o aguanieve en zonas elevadas.

El SMN también prevé lluvias muy fuertes en el Edomex y fuertes en la CDMX para el sábado.

¿Qué se espera para el domingo 29 de noviembre?

El domingo se prevé una disminución de las lluvias en buena parte del país, debido a que la primera tormenta invernal se debilitará y dejará de afectar al territorio nacional, de acuerdo con el pronóstico extendido del SMN.

Para el Valle de México, las imágenes compartidas no incluyen temperaturas específicas para ese día. Por ello, no es posible asignar máximas o mínimas para CDMX y Toluca con base en esos gráficos. El panorama general apunta a una reducción de las precipitaciones respecto al viernes y sábado, aunque podrían persistir condiciones frías al amanecer, especialmente en zonas altas.

El organismo también advierte que durante la madrugada del lunes podrían presentarse temperaturas de entre -5 y 0 grados con heladas en zonas serranas del Edomex.

Recomendaciones ante las lluvias y el descenso de temperatura

Ante las condiciones previstas, se recomienda a la población:

Utilizar ropa abrigadora, especialmente durante las mañanas y noches

Proteger a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias

Evitar cambios bruscos de temperatura

No utilizar anafres o braseros en espacios cerrados por el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono

Mantener limpias las coladeras y evitar tirar basura en la vía pública

No intentar cruzar calles, avenidas o pasos a desnivel con corrientes de agua

Consultar los avisos de Protección Civil y del SMN ante posibles actualizaciones del pronóstico

La recomendación es tomar precauciones, sobre todo durante el viernes y sábado, cuando se esperan las lluvias más importantes y las temperaturas más bajas en el Valle de México.

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