Checa dónde estarán los módulos móviles para tramitar la licencia. Foto:Cuartoscuro

Si necesitas tramitar o renovar tu licencia de conducir en el Estado de México (Edomex), las unidades móviles de la Secretaría de Movilidad recorrerán distintos municipios del 25 al 28 de noviembre de 2026. Los módulos estarán en puntos como Ecatepec, Chimalhuacán, Acolman, Atlacomulco, Toluca y Coyotepec, entre otros.

La programación contempla diferentes ubicaciones para cada jornada, por lo que es importante revisar el calendario antes de trasladarte. Las sedes no son permanentes: su recorrido cambia conforme a la organización semanal de la Secretaría de Movilidad mexiquense.

Estos módulos acercan el trámite a los habitantes de distintos municipios y permiten realizar gestiones relacionadas con la expedición de licencias de conducir de servicio particular.

¿Dónde estarán las unidades móviles para tramitar la licencia del 25 al 28 de noviembre?

Las ubicaciones móviles para tramitar la licencia anunciadas para esta semana están organizadas por fecha. Este es el calendario con las direcciones de atención:

Miércoles 25 de noviembre

Ecatepec: avenida México Poniente 235, colonia Santa María Tulpetlac, C.P. 55400 (kiosco de Santa María Tulpetlac)

Chimalhuacán: avenida Arenal, manzana 024, entre Juan Álvarez y Mariano Otero, colonia 4 de Febrero, C.P. 56335 (Plaza de los Mártires)

Acolman: calzada de los Agustinos 1, colonia Centro, C.P. 55870 (frente al Palacio Municipal)

Hueypoxtla: Plaza Principal s/n, colonia Centro, C.P. 55670 (frente al Palacio Municipal)

Atlacomulco: calle Lic. Isidro Fabela Alfaro s/n, colonia Centro, C.P. 50450 (frente al Palacio Municipal)

Santo Tomás: avenida Morelos 564, colonia Centro, C.P. 51100, Santo Tomás de los Plátanos (frente al Palacio Municipal)

Jueves 26 de noviembre

Ecatepec: avenida México Poniente 235, colonia Santa María Tulpetlac, C.P. 55400 (kiosco de Santa María Tulpetlac)

Toluca: calle Miguel Hidalgo 128, barrio de Jesús, C.P. 50290 (explanada de la Delegación San Pablo Autopan)

Chimalhuacán: avenida Arenal, manzana 024, entre Juan Álvarez y Mariano Otero, colonia 4 de Febrero, C.P. 56335 (Plaza de los Mártires)

Acolman: calzada de los Agustinos 1, colonia Centro, C.P. 55870 (frente al Palacio Municipal)

Atlacomulco: calle Lic. Isidro Fabela Alfaro s/n, colonia Centro, C.P. 50450 (frente al Palacio Municipal)

Santo Tomás: avenida Morelos 564, colonia Centro, C.P. 51100, Santo Tomás de los Plátanos (frente al Palacio Municipal)

Coyotepec: Plaza de la Constitución 1, barrio La Cabecera, C.P. 54680 (frente al Palacio Municipal)

Viernes 27 de noviembre

Atlacomulco: calle Lic. Isidro Fabela Alfaro s/n, colonia Centro, C.P. 50450 (frente al Palacio Municipal)

Villa de Allende: carretera México-El Monumento s/n, pueblo Sabana del Rosario, C.P. 51025 (campo de futbol de la comunidad de Sabana del Rosario)

Acolman: calzada de los Agustinos 1, colonia Centro, C.P. 55870 (frente al Palacio Municipal)

Ecatepec: calle Roque Ortega, lote 1, entre 5 de Mayo e Insurgentes, colonia Ejidal Emiliano Zapata, C.P. 55024 (Deportivo Emiliano Zapata)

Toluca: calle Miguel Hidalgo y Costilla 2, delegación San Andrés Cuexcontitlán, C.P. 50200 (explanada delegacional)

Santo Tomás: avenida Morelos 564, colonia Centro, C.P. 51100, Santo Tomás de los Plátanos (frente al Palacio Municipal)

Coyotepec: Plaza de la Constitución 1, barrio La Cabecera, C.P. 54680 (frente al Palacio Municipal)

Sábado 28 de noviembre

Santo Tomás: avenida Morelos 564, colonia Centro, C.P. 51100, Santo Tomás de los Plátanos (frente al Palacio Municipal)

Atlacomulco: calle Lic. Isidro Fabela Alfaro s/n, colonia Centro, C.P. 50450 (frente al Palacio Municipal)

Coyotepec: Plaza de la Constitución 1, barrio La Cabecera, C.P. 54680 (frente al Palacio Municipal)

Las personas interesadas deben considerar que la programación corresponde a las fechas señaladas y que las ubicaciones pueden cambiar en las siguientes semanas.

Requisitos para tramitar o renovar la licencia de conducir particular en Edomex

La Secretaría de Movilidad del Edomex establece diferentes documentos según el tipo de trámite. Para las licencias de servicio particular, como automovilista y chofer particular, los requisitos para obtenerla por primera vez son:

Acta de nacimiento o carta de naturalización CURP actualizada y certificada por RENAPO Identificación oficial vigente con fotografía, como credencial del INE, cédula profesional, cartilla del Servicio Militar, pasaporte o matrícula consular Comprobante de domicilio original, con antigüedad no mayor a tres meses. Puede ser recibo de teléfono fijo, agua, luz, predial o constancia expedida por la autoridad competente Aprobar el examen de conocimientos del Reglamento de Tránsito del Estado de México. Este requisito aplica para quienes tramitan la licencia por primera vez Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, emitido por el DIF Nacional Comprobante de pago de derechos o realizar el pago con tarjeta de débito o crédito en el módulo

Para la renovación se solicita:

La CURP

Identificación vigente

Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias

Comprobante de pago

En caso de requerir un duplicado de la licencia por robo o extravío:

Acta correspondiente

CURP

Identificación oficial

Comprobante de pago

La dependencia también señala que los documentos deben presentarse en original, estar en buen estado y coincidir en los datos personales. Si el INE vigente contiene el domicilio completo, puede considerarse como comprobante de residencia.

Puedes consultar los detalles en el documento oficial de requisitos para licencias de servicio particular del Edomex y en el apartado de requisitos y costos de la Secretaría de Movilidad.

Antes de acudir, conviene revisar la programación semanal de las unidades móviles para confirmar que el punto de atención siga vigente.

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