Gaseros confirman que no habrán bloqueos. Foto: Omar Hernández

Tras el anuncio de bloqueos y movilizaciones por parte de gaseros en los principales accesos a la Ciudad de México, decenas de unidades tipo pipas se concentraron en distintos puntos de los municipios del Estado de México (Edomex)

Protestas de gaseros en el Edomex

En Ecatepec, al menos 50 pipas se concentraron en la zona gasera de Xalostoc y la vía Morelos, decenas de trabajadores esperaron indicaciones para bloquear la importante arteria vial.

En San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla, más de una docena de camiones tipo pipa se estacionaron en uno de los tres carriles de la av. San José, sin afectar la circulación.

En la zona oriente, piperos se reunieron sobre la autopista México-Puebla a la altura de chalco y otros en la entrada de los Reyes La Paz, sin afectar la circulación.

Gaseros ponen fin a bloqueos en el Edomex

Se tenía previsto cerrar los principales accesos para solicitar al Gobierno Federal cumplimento a su pliego petitorio donde exigían mayor seguridad, algo a las extorsiones y un incremento al costo del carburante.

Sin embargo, todas las movilizaciones se desactivaron luego de que la Secretaría de Gobernación informará que tras una reunión entre líderes gaseros se atenderán sus demandas. Tras el anuncio, se retiraron las unidades de donde estaban concentradas.

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