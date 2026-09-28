Video: explota pirotecnia durante fiesta patronal en Ixtapaluca; hay heridos

Explosión de pirotecnia. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Se presentó una explosión de pirotecnia durante las fiestas patronales en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México (Edomex). Los reportes mencionan que el accidente dejó personas lesionadas, aunque hasta el momento ninguna autoridad ha proporcionado una cifra oficial.

Se presenta explosión de pirotecnia durante festejos en Ixtapaluca

La noche de ayer domingo se realizaron los festejos de las fiestas patronales en la comunidad de San Jerónimo Cuatro Vientos, Ixtapaluca. Durante la celebración se prendió un “torito” de pirotecnia que explotó de manera repentina, provocando pánico entre los presentes.

Las autoridades no han confirmado cuántas personas resultaron lesionadas tras la explosión en Ixtapaluca. Medios locales manejan la cifra de, al menos, 10 heridos, aunque también hay reportes de que la cifra alcanzó los 18 lesionados.

Tampoco se conocen las causas que provocaron la explosión. Algunas personas mencionan que el “torito” se acercó a un sitio donde había más pirotecnia, lo que provocó un estallido que se salió de control, alcanzando a las personas que disfrutaban de la fiesta.

Otros mencionan que se presentó una falla al momento del encendido o durante la manipulación de los fuegos artificiales. Las autoridades deberán investigar lo sucedido e informar qué pasó en San Jerónimo Cuatro Vientos.

Video de la explosión de pirotecnia en Ixtapaluca, Estado de México

En redes sociales, como Twitter (ahora X) y Facebook, circulan imágenes de lo acontecido en el municipio de Ixtapaluca. En un video se observa al fondo la detonación del “Torito”, todo transcurre con normalidad hasta que la pirotecnia sale de control y los cohetes comienzan a apuntar hacia los presentes.

Explosión en fiesta patronal en San Jerónimo Cuatro Vientos Ixtapaluca. Dejando a varios lesionados pic.twitter.com/w9wC25vQao — Raúl Gutiérrez (@sector16nr) September 28, 2026

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