Taxi cae de puente y queda volcado en Periférico Norte; hay tráfico en la zona
El percance ocurrió en dirección al norte, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones al circular por la zona.
Una persona murió tras un accidente registrado este lunes sobre Periférico Norte, en Naucalpan, Estado de México (Edomex), donde fue reportado un taxi volcado a la altura del puente que se incorpora hacia San Esteban. El automóvil habría caído desde el puente hacia la vialidad.
De manera extraoficial, se menciona que la víctima sería un taxista; sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada por las autoridades.
Accidente provoca afectaciones en Periférico
El percance ocurrió en dirección al norte, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones al circular por la zona.
Hasta el momento, no se han dado a conocer oficialmente las causas del accidente ni la identidad de la persona que perdió la vida.
Autoridades y servicios de emergencia acudieron al lugar para atender el accidente y realizar las diligencias correspondientes.
Piden tomar precauciones al circular por la zona
Finalmente, las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al circular por este tramo del Periférico Norte, debido a que las maniobras de atención provocaron reducción de carriles y tránsito lento.
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