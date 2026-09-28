Taxi cae de puente y queda volcado en Periférico Norte; hay tráfico en la zona

Taxi volcado en Periférico Norte. Foto: Pexels/ilustrativa

Una persona murió tras un accidente registrado este lunes sobre Periférico Norte, en Naucalpan, Estado de México (Edomex), donde fue reportado un taxi volcado a la altura del puente que se incorpora hacia San Esteban. El automóvil habría caído desde el puente hacia la vialidad.

De manera extraoficial, se menciona que la víctima sería un taxista; sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Amigos lamento informarles que una persona murió tras accidente sobre Periférico, dir. Al norte. #Naucalpan.



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Accidente provoca afectaciones en Periférico

El percance ocurrió en dirección al norte, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones al circular por la zona.

Hasta el momento, no se han dado a conocer oficialmente las causas del accidente ni la identidad de la persona que perdió la vida.

Autoridades y servicios de emergencia acudieron al lugar para atender el accidente y realizar las diligencias correspondientes.

Piden tomar precauciones al circular por la zona

Finalmente, las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al circular por este tramo del Periférico Norte, debido a que las maniobras de atención provocaron reducción de carriles y tránsito lento.

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