Texas permite pagar con oro y plata: ¿ya puedes usarlos en el supermercado?

¿Puedes pagar con oro y plata en Texas?

Imagina llegar al supermercado en Texas y pagar tus compras con oro o plata en lugar de dólares. Aunque parece una escena de otra época, una nueva ley estatal abre esa posibilidad. Desde el 1 de septiembre de 2026, Texas reconoce ciertos metales preciosos como moneda de curso legal. Pero eso no significa que ya puedas utilizarlos en cualquier tienda.

La medida, establecida en la ley HB 1056, contempla una segunda etapa que entrará en vigor el 1 de mayo de 2027. Entonces comenzarán a regir las disposiciones que permiten desarrollar sistemas de pagos electrónicos respaldados por oro y plata.

La diferencia importa, especialmente para quienes escucharon que Texas ya permite comprar productos con metales preciosos y se preguntan si pueden llevar una pieza de oro a la caja de Walmart.

¿Ya puedes pagar con oro y plata en los supermercados de Texas?

La respuesta es que no puedes exigir que un supermercado acepte oro o plata como pago. La nueva legislación reconoce determinados metales como moneda de curso legal, pero ningún establecimiento está obligado a recibirlos.

Así lo establece el texto oficial de la ley HB 1056, que prohíbe imponer a personas o empresas la obligación de ofrecer o aceptar estos metales para pagar deudas, realizar depósitos o efectuar otras operaciones.

Esto significa que una tienda podría aceptar una pieza de oro o plata que cumpla los requisitos legales si así lo decide. Sin embargo, la ley no garantiza que cadenas como Walmart, H-E-B o Target vayan a incorporar esta alternativa a sus cajas.

Para las familias que hacen sus compras semanales en Houston, Dallas, Austin o San Antonio, el cambio todavía no representa una nueva forma de pago disponible de manera generalizada.

¿Qué establece la nueva ley de Texas sobre el oro y la plata?

La HB 1056 reconoce como moneda de curso legal determinadas piezas físicas de oro y plata, siempre que cumplan condiciones específicas.

No basta con tener una joya, una cadena o cualquier objeto fabricado con estos metales. La legislación exige que las piezas tengan características que permitan identificar su contenido y autenticidad.

Entre los requisitos se encuentran:

Tener el peso y la pureza claramente marcados

Poder identificar a la refinería o casa de moneda que fabricó la pieza

No incluir marcas o diseños adicionales que sugieran que fue emitida por un gobierno

Estas disposiciones entraron en vigor el 1 de septiembre de 2026, de acuerdo con el resumen legislativo publicado por el Congreso de Texas.

El reconocimiento legal tampoco significa que el valor de una pieza sea equivalente a su peso en dólares. El oro y la plata tienen precios de mercado que pueden variar, un aspecto relevante para cualquier transacción.

¿Cuándo se podrá pagar con oro y plata mediante tarjetas en Texas?

El siguiente cambio está previsto para el 1 de mayo de 2027, cuando entrarán en vigor las disposiciones que autorizan al contralor estatal a establecer o permitir sistemas electrónicos de pago respaldados por metales preciosos.

Según explica La Nación, el esquema contempla transacciones respaldadas por lingotes almacenados en el Texas Bullion Depository, el depósito de metales preciosos del estado.

En términos sencillos, el consumidor no tendría que transportar físicamente una pieza de oro cada vez que quisiera comprar algo. El sistema permitiría realizar operaciones electrónicas utilizando una moneda respaldada por las reservas depositadas.

La ley también contempla la participación de proveedores y entidades financieras autorizadas para implementar estos servicios.

Hay un detalle importante: el 1 de mayo de 2027 es la fecha de entrada en vigor de las disposiciones sobre pagos electrónicos, no una garantía de que todas las tiendas tendrán disponible el servicio ese día. Su implementación dependerá del desarrollo y la autorización de los sistemas correspondientes.

¿El dólar dejará de utilizarse en Texas con la nueva ley?

No. La legislación no elimina el dólar estadounidense ni restringe el uso de los billetes emitidos por la Reserva Federal.

Los habitantes de Texas podrán seguir utilizando sus dólares para pagar alimentos, gasolina, servicios y cualquier otra compra habitual.

La HB 1056 establece expresamente que el reconocimiento del oro y la plata no limita la aceptación de la moneda federal. Tampoco obliga a los ciudadanos a cambiar sus dólares por metales preciosos.

Para quienes viven en Texas, la novedad es la incorporación de una alternativa monetaria voluntaria, no la sustitución del dinero que utilizan todos los días.

Por ahora, si vas al supermercado, lo más práctico sigue siendo llevar tu tarjeta, efectivo u otro medio de pago aceptado por el establecimiento. El oro y la plata ya tienen reconocimiento legal en Texas, pero convertirlos en una opción cotidiana para pagar las compras todavía requiere algo más que la entrada en vigor de una ley.

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