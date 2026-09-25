Fundación Michou y Mau activa protocolos por menores heridos tras explosión en Tepojaco

Una persona ha sido dada de alta. Foto: Ayuntamiento Cuautitlán Izcalli / Uno TV

La Fundación Michou y Mau activó sus protocolos para atender a los menores que resultaron heridos tras la explosión de un automóvil cargado con pirotecnia en el poblado de San Francisco Tepojaco, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

La explosión ocurrió en la calle Aldama y dejó una docena de personas heridas y un fallecimiento. Entre las víctimas hay varios menores de edad que fueron trasladados para recibir atención médica.

Menores heridos por explosión en Tepojaco reciben atención

Autoridades informaron que las personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes, donde permanecen bajo atención médica.

Los pacientes reportados son:

Isabel Blancas Hernández, de 65 años

Rosalba Pánfilo Emiliano, de 49 años

Aurora Barrales Ángeles, de 37 años

Marta Flores Licona, de 36 años

A.G.T., de 15 años

A.G.H.A., de 14 años

R.E.C.R., de 10 años

B.E.F.L., de 11 años

V.M.G.B., de 9 años

G.G.M., de 7 años

Á.G.G.B., de 7 años

Por estos hechos, la Fundación Michou y Mau puso en marcha sus protocolos para atender a los menores lesionados.

Luis Alonso Enríquez Cota, de 41 años, quien también había resultado afectado, fue dado de alta el jueves.

Una procesión por las fiestas patronales de San Francisco Tepojaco, en Cuautitlán Izcalli, #EdoMex, terminó en emergencia cuando explotó la #pirotecnia transportada en un vehículo particular. El incidente ocurrió la tarde del 24 de septiembre sobre la calle Aldama. Autoridades… pic.twitter.com/7kAUSd2SAt — Uno TV (@UnoNoticias) September 25, 2026

Muere adolescente tras explosión en Cuautitlán Izcalli

Debido a la gravedad de sus heridas, un adolescente de 15 años falleció en el hospital, de acuerdo con la información proporcionada tras la explosión.

El incidente ocurrió durante actividades realizadas en la comunidad de San Francisco Tepojaco.

Procesión no estaba contemplada en trámite: Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli informó que la procesión realizada el jueves 24 de septiembre no estaba contemplada en el trámite presentado por la delegación de San Francisco Tepojaco.

Las autoridades municipales dieron a conocer esta información después de la explosión del vehículo cargado con pirotecnia y del traslado de los lesionados a Lomas Verdes.

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