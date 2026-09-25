Fundación Michou y Mau activa protocolos por menores heridos tras explosión en Tepojaco
Las personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes.
La Fundación Michou y Mau activó sus protocolos para atender a los menores que resultaron heridos tras la explosión de un automóvil cargado con pirotecnia en el poblado de San Francisco Tepojaco, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
La explosión ocurrió en la calle Aldama y dejó una docena de personas heridas y un fallecimiento. Entre las víctimas hay varios menores de edad que fueron trasladados para recibir atención médica.
September 25, 2026
Menores heridos por explosión en Tepojaco reciben atención
Autoridades informaron que las personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes, donde permanecen bajo atención médica.
Los pacientes reportados son:
- Isabel Blancas Hernández, de 65 años
- Rosalba Pánfilo Emiliano, de 49 años
- Aurora Barrales Ángeles, de 37 años
- Marta Flores Licona, de 36 años
- A.G.T., de 15 años
- A.G.H.A., de 14 años
- R.E.C.R., de 10 años
- B.E.F.L., de 11 años
- V.M.G.B., de 9 años
- G.G.M., de 7 años
- Á.G.G.B., de 7 años
Por estos hechos, la Fundación Michou y Mau puso en marcha sus protocolos para atender a los menores lesionados.
Luis Alonso Enríquez Cota, de 41 años, quien también había resultado afectado, fue dado de alta el jueves.
Muere adolescente tras explosión en Cuautitlán Izcalli
Debido a la gravedad de sus heridas, un adolescente de 15 años falleció en el hospital, de acuerdo con la información proporcionada tras la explosión.
El incidente ocurrió durante actividades realizadas en la comunidad de San Francisco Tepojaco.
Procesión no estaba contemplada en trámite: Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli informó que la procesión realizada el jueves 24 de septiembre no estaba contemplada en el trámite presentado por la delegación de San Francisco Tepojaco.
Las autoridades municipales dieron a conocer esta información después de la explosión del vehículo cargado con pirotecnia y del traslado de los lesionados a Lomas Verdes.
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