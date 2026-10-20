Deportaciones de guanajuatenses desde EE. UU. se disparan casi 40%, con más de 9 mil en 7 meses

Foto: Especial

Las deportaciones de migrantes guanajuatenses desde Estados Unidos mantienen la tendencia al alza. Entre enero y julio se registraron 9 mil 056 devoluciones, un aumento de 39.5 % en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Detrás de las cifras están historias como la de Sergio Vera, quien emigró hace dos décadas con su esposa e hijos en busca de mejores oportunidades, pero terminó siendo deportado.

“Nos trataron como unos delincuentes, nos amarraron como si nos fuéramos a escapar; fue un calvario en septiembre del 2023 que estuve en cautiverio; fueron dos años que estuve peleando para poderme quedar por mis hijos que nacieron allá; a uno de ellos le detectaron autismo” Sergio Vera / migrante deportado

Sergio intentó regularizar su situación migratoria, pero finalmente fue expulsado del país.

“Mes con mes me pidieron algunos documentos y papeles de mis hijos para poderme quedar, pero con este señor presidente, se vino el gobierno de Trump y se llevó a varios, no nada más yo” Sergio Vera / migrante deportado Sergio Vera / migrante deportado

Datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob) indican que, a nivel nacional, se contabilizaron 110 mil 246 devoluciones de mexicanos entre enero y julio de este año, lo que representa un incremento de 32 % respecto al mismo lapso de 2025.

En el caso de Guanajuato, 8 mil 573 de las personas deportadas fueron hombres y 483 mujeres. Además, se reportaron 259 niñas, niños y adolescentes.

Autoridades estatales confirmaron el incremento y señalaron que el comportamiento de este año es distinto al observado durante el año pasado.

“Cuando llega este cambio de administración y se decía que iba a haber deportaciones masivas, no lo fue, se mantuvo una constante, pero en este año sí estamos viendo este incremento aquí” Liz Esparza Frausto / secretaria de Derechos Humanos de Guanajuato

Mediante el Programa de Retorno Asistido para Personas Migrantes Guanajuatenses, el gobierno estatal ha brindado atención a cerca de mil 700 coterráneos con apoyos económicos, proyectos productivos y acceso a servicios de salud, educación y asistencia social.

No obstante, las autoridades precisaron que no todas las personas deportadas regresan a sus comunidades de origen; algunas permanecen en estados fronterizos para trabajar y otras buscan reingresar a Estados Unidos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.