Turismo representa el 8.1% del PIB de Guanajuato y genera más de 227 mil empleos

Turismo en Guanajuato impulsó la generación de hasta 227 mil empleos. Foto: Uno TV

El turismo se ha consolidado como la tercera fuerza económica de Guanajuato, al representar el 8.1% del Producto Interno Bruto (PIB) estatal y generar empleo para más de 227 mil personas, informó la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Durante la inauguración del Primer Foro Mexicano de Turismo Social, la mandataria destacó que el año pasado la entidad recibió a 23.8 millones de visitantes, quienes dejaron una derrama económica superior a los 57 mil millones de pesos.

En lo que va de 2026, Guanajuato ha recibido más de 14.6 millones de visitantes, con una derrama económica superior a los 35 mil millones de pesos.

“Son números que nos hablan de la fortaleza del sector. Además, el turismo da empleo a más de 227 mil personas en nuestro estado, de las cuales el 60% son mujeres”, resaltó Libia Dennise.

Guanajuato impulsa el turismo social y la inclusión

La gobernadora señaló que el Primer Foro Mexicano de Turismo Social es un espacio para reflexionar y generar acciones que permitan que más personas accedan a experiencias turísticas.

“Somos la tierra de ciudades Patrimonio Mundial, de Pueblos Mágicos, de viñedos, de cocineras tradicionales, de artesanos extraordinarios y de una hospitalidad que forma parte de nuestra identidad. Pero si algo hace especial a Guanajuato, es su gente. La gente creativa y solidaria que convierte cada visita en una experiencia memorable”, expresó.

García Muñoz Ledo explicó que el turismo social busca eliminar barreras para que las familias, las personas adultas mayores, los estudiantes y las personas con discapacidad puedan disfrutar de actividades recreativas y culturales.

La mandataria destacó que el objetivo es ampliar las oportunidades para conocer destinos, acceder a espacios turísticos y disfrutar del patrimonio cultural del estado y del país.

Turismo en Guanajuato impulsó la generación de hasta 227 mil empleos. Foto: Uno TV

Turismo debe ser una herramienta de inclusión y desarrollo

En el encuentro también participó María Guadalupe Robles León, secretaria de Turismo e Identidad de Guanajuato, quien destacó la importancia de construir una visión que permita ampliar el acceso a las actividades turísticas.

La funcionaria señaló que el foro busca impulsar el turismo como un derecho, una herramienta de inclusión y una oportunidad de desarrollo para las comunidades.

“Hoy estamos haciendo historia juntos con la realización de este Primer Foro, un encuentro que marca un precedente en la construcción de una agenda nacional que reconoce al turismo como un derecho y una herramienta de inclusión, bienestar y desarrollo territorial. Este esfuerzo debe trascender el diálogo y traducirse en políticas públicas, acuerdos y acciones concretas que garanticen que los beneficios del turismo lleguen a todas las personas”, afirmó.

Autoridades turísticas participan en foro nacional

En la inauguración también estuvieron presentes Miguel Ángel Badiola Montaño, secretario de Turismo de Baja California y presidente del Consejo Mexicano de Turismo Social; Alberto López Chávez, presidente de la Organización Internacional de Turismo Social de las Américas, y Yazmín Quiroz López, directora de Hospitalidad y Turismo del municipio de León.

El Primer Foro Mexicano de Turismo Social busca promover el diálogo y la colaboración entre autoridades y representantes del sector para impulsar iniciativas que amplíen el acceso al turismo y fortalezcan su impacto en el desarrollo de las comunidades.

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