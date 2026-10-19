Carrera Panamericana 2026: ruta y municipios por donde pasará en Guanajuato este 20 de octubre

Carrera Panamericana llega a Guanajuato este 20 de octubre. Foto: Pexels

La Carrera Panamericana 2026 recorrerá este martes 20 de octubre varios puntos del noreste de Guanajuato, como parte de la quinta etapa de la competencia automovilística.

La caravana partirá de Jurica, Querétaro, y tendrá como destino Guanajuato capital, con paso por San José de Iturbide,Tierra Blanca, Santa Catarina y San Luis de la Paz.

¿Por dónde pasará la Carrera Panamericana en Guanajuato?

En San José de Iturbide, los automóviles ingresarán por la carretera federal 57 y se incorporarán a la avenida Bicentenario.

Después, avanzarán hasta la glorieta del Monumento Bicentenario para tomar el libramiento Luis Ferro Medina y continuar hacia la carretera que conduce a Tierra Blanca.

La ruta contempla el paso por las inmediaciones de los siguientes puntos:

Ex Hacienda de Guadalupe

Los Encinos

Villa El Capulín

Carbajal

El Derramadero

Rincón del Cano

Cano de San Isidro

Posteriormente, la caravana continuará hacia Tierra Blanca y Santa Catarina, con paso por Misión de Arnedo y Cañada de Moreno.

🏎️ La Carrera Panamericana 2026 pasó por Tepoztlán por primera vez: autos clásicos, fotos y autógrafos frente al zócalo en la etapa CDMX-Puebla 🏁 @danielaltafi dijo que buscan darle más tiempo a la carrera en Morelos en próximas ediciones.#CarreraPanamericana #Tepoztlán pic.twitter.com/0jr7fwcVbC — Display Noticias (@DisplayNoticias) October 19, 2026

Carrera Panamericana: paso por Mineral de Pozos y Dolores Hidalgo

Después de recorrer Santa Catarina, los participantes se dirigirán a Mineral de Pozos, en el municipio de San Luis de la Paz, donde está prevista una parada técnica.

Durante esta pausa, los aficionados podrán observar los vehículos, antes de que los pilotos retomen el trayecto hacia Dolores Hidalgo.

La ruta continuará por Los Quiotes, Santa Rosa y La Valenciana, antes de llegar a Guanajuato capital, donde concluirá la quinta etapa.

¿Dónde terminará la quinta etapa de la Carrera Panamericana?

La llegada está prevista frente al Teatro Juárez, en Guanajuato capital. Ahí, los participantes pasarán la noche antes de continuar el miércoles 21 de octubre con la sexta etapa, rumbo a San Luis Potosí.

La competencia comenzó el 16 de octubre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y concluirá en Zacatecas después de recorrer cerca de 3 mil 900 kilómetros por distintos estados del país.

En su edición número 39 de la era moderna, la carrera contempla un recorrido por Chiapas, Veracruz, Ciudad de México, Puebla, Morelos, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí, entre otros puntos de la ruta.

Carrera Panamericana 2026: fechas y recorrido nacional

La edición número 39 de la era moderna de La Carrera Panamericana se realiza del 16 al 22 de octubre, con un trayecto cercano a los 3 mil 900 kilómetros desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hasta Zacatecas.

La competencia pasa por Veracruz, Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí, además de incluir por primera vez una escala en Morelos.

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