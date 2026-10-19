Video: conductora embiste a policía y huye para evitar multa en San Miguel de Allende

Conductora embiste a policía en San Miguel de Allende. Foto: Pexels.

En redes sociales ha comenzado a compartirse un video en el cual se puede observar cómo una conductora embistió a una policía de tránsito de San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato.

De acuerdo con las autoridades locales, la mujer fue detenida por agredir a la oficial municipal con su camioneta. Según las versiones oficiales, la uniformada únicamente le pidió que se retirara de una zona prohibida.

Conductora agrede a policía de tránsito en San Miguel de Allende

Una conductora fue detenida en San Miguel de Allende, Guanajuato luego de embestir con su camioneta a una policía de tránsito municipal que únicamente le pidió retirar su vehículo de una zona prohibida, según información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

San Miguel de Allende https://t.co/7xTeD5xi6H — Raúl Gutiérrez (@sector16nr) October 18, 2026

El incidente ocurrió en la zona centro de esta ciudad, cuando la oficial detectó una camioneta estacionada en un lugar prohibido que obstruía el paso del transporte público.

Tras embestir a la agente de tránsito del municipio de Guanajuato, la conductora se dio a la fuga.

Detuvieron a la mujer cuando embistió otra vez a la uniformada

Según la SSC de San Miguel de Allende, minutos después, sobre la calle Zacateros, la conductora volvió a embestir con el vehículo a la agente de tránsito, provocando que cayera al suelo.

El momento quedó captado en video por una persona que fue testigo de los hechos y luego lo compartió en redes sociales.

Después de recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron en apoyo de la policía de tránsito y lograron interceptar a la conductora calles más adelante. Entonces los uniformados detuvieron a la mujer y aseguraron la camioneta involucrada.

¿Cómo está la policía atropellada?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Miguel de Allende informó que la uniformada recibió atención médica y fue trasladada a un hospital para su valoración.

Según la dependencia local, el estado de salud de la policía de tránsito es estable, mientras que la conductora sería puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato por hechos inicialmente señalados como homicidio en grado de tentativa contra una servidora pública.

Debido a esto, las autoridades ministeriales realizarán las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades legales.

Por último, las autoridades de San Miguel de Allende condenaron la agresión y recordaron que ninguna infracción vial justifica poner en riesgo la integridad de otras personas o de los servidores públicos.

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