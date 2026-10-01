A un mes de masacre en Salamanca, 3 jóvenes siguen desaparecidos; entre víctimas había una niña de 14 años

Fotos: Gobierno de Guanajuato

A un mes del ataque en la colonia El Deportivo, en Salamanca, Guanajuato, tres jóvenes siguen sin aparecer. La noche del 31 de agosto, un grupo armado irrumpió en una casa de la calle Leona Vicario, donde asesinó a tres integrantes de una familia, entre ellos una menor de 14 años.

Tras el triple homicidio, se llevaron por la fuerza a tres jóvenes: José Javier Ramírez Andrade, 16 años; Mauro Alexander Bravo Ramírez, de 17 años; y Ángel Fernando Lara Ramírez, de 22 años. Desde entonces, nada se sabe de ellos.

La representante del colectivo Salamanca Unidos Buscando a Nuestros Desaparecidos, Alma Lilia Tapia, alertó que septiembre pasado fue crítico para el municipio y que este no es el único caso múltiple.

“Hay tres grupos de tres chavos que están desaparecidos de esos mismos días; ellos son los primos, pero también hay un tío y otras dos personas y tres amigos”

Alma Lilia Tapia / Salamanca Unidos Buscando a Nuestros Desaparecidos

Han pasado 30 días y las fichas de búsqueda de los tres jóvenes siguen activas y sus familias exigen a las autoridades no frenar la investigación. Piden a la ciudadanía cualquier información que ayude a localizarlos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.