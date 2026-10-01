Dan de baja permanente a tres policías por agresión a estudiantes de la Universidad de Guanajuato

Dan de baja a tres policías por agresión a estudiantes. Foto: Seguridad Guanajuato.

La alcaldesa de la capital de Guanajuato, Samantha Smith, dio a conocer que se dio de baja permanente a tres de los seis policías involucrados en la agresión contra estudiantes de la Universidad de Guanajuato. Además, informó que seguirán las investigaciones por este caso que se volvió viral en redes sociales.

Dan de baja permanente a policías por agresión contra estudiantes de Guanajuato

A través de un comunicado de prensa compartido en sus redes sociales oficiales, Samantha Smith informó que tras los hechos denunciados por agresiones contra estudiantes de la Universidad de Guanajuato, se tomó la decisión de dar de baja permanente a tres de los seis policías municipales involucrados.

“Desde el primer momento ordené la separación de los seis elementos involucrados y una investigación para determinar la actuación de cada uno”, dijo.

De acuerdo con la alcaldesa de la capital de Guanajuato, los tres elementos dados de baja están identificados como Gregorio “N”, Fabián “N” y Juana “N”.

Al respecto, explicó que permanecerán separados de sus funciones y que también continúa el procedimiento para determinar las responsabilidades correspondientes.

Las investigaciones por el caso seguirán

Por otra parte, informó que ya se han tomado los testimonios de los jóvenes involucrados, señalamientos que dijo son “graves”, por lo que aseguró que deberán investigarse a fondo.

“Toda la información, registros y material disponible será preservado y puesto a disposición de las autoridades competentes”, comentó.

Alcaldesa pidió revisar los protocolos de detención

Tras los hechos, dijo también que ha instruido revisar los protocolos de detención, uso de la fuerza, traslado, custodia y puesta a disposición, con la finalidad de fortalecer su supervisión y reforzar la capacitación de los elementos.

“No basta con actuar, tenemos que prevenir que esto vuelva a ocurrir”, añadió.

Por último, señaló que la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya ha sostenido reuniones con autoridades de la Universidad de Guanajuato y con familias de los jóvenes afectados.

Policías agreden a estudiantes de Guanajuato

Todas estas acciones se dan luego de que hace unos días, en redes sociales, comenzó a compartirse un video con el que denunciaron abuso policial contra estudiantes de la Universidad de Guanajuato.

Por esta razón, autoridades de la capital del estado anunciaron inicialmente que se había separado de su cargo a los oficiales involucrados y que investigarían qué es lo que había ocurrido exactamente para esclarecer los hechos.

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