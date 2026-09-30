Toro embiste a hombre durante la Tarimorada 2026 en Guanajuato; muere tras el ataque

Toro embiste a hombre en Guanajuato. Foto: Pexels/ilustrativa

A través de redes sociales, ha comenzado a compartirse un video en el cual se puede observar el momento exacto en el que un toro embiste a un hombre durante la llamada Tarimorada 2026, en el estado de Guanajuato. Según reportes locales, el sujeto falleció horas después de sufrir el ataque.

Toro embiste a hombre en la Tarimorada 2026 de Guanajuato

Usuarios y medios comparten un video en el que se puede ver el momento en que un toro embiste a un hombre durante la Tarimorada 2026 en el estado de Guanajuato.

En la grabación se puede observar cómo el animal recorre una calle cercada por vallas de seguridad, mientras varias personas lo torean o solamente observan a quienes se atreven a encararlo.

Es entonces que el toro alcanza y embiste a un hombre, quien se apoyaba sobre una de las vallas, sin protegerse completamente del animal.

El sujeto es elevado por los cuernos del toro y luego otras personas intentan llamar la atención del animal para que deje de atacarlo. Sin embargo, momentos después se observa que varios hombres rodean al sujeto tirado en el suelo, intentando auxiliarlo.

Un hombre identificado como Jorge Luis

Campos, de 53 años, perdió la vida luego de ser gravemente herido por un toro durante los festejos de la llamada "Tarimorada" en Guanajuato.#video #mexico #guanajuato #toro #accidente #tarimorada #mmcnoticias pic.twitter.com/ScD0brccC5 — MMCNoticias (@MMCNoticiasMX) September 30, 2026

Hombre murió tras el ataque del toro

De acuerdo con reportes de medios locales, uno de los cuernos del toro habría herido una de las piernas del hombre, provocándole una lesión de gravedad.

Luego del ataque, personas lo cargaron y lo llevaron hasta una ambulancia, donde personal de Protección Civil le brindaron atención y después lo trasladaron hasta un hospital para que fuera atendido de emergencia.

Sin embargo, por la gravedad de su herida, el sujeto falleció horas después.

Cabe señalar que la Tarimorada es una de las tradiciones de la localidad de Tarimoro, a la cual asisten varios visitantes y habitantes locales, pues una de las atracciones principales son los toros que se sueltan por sus calles.

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