Trump anuncia que está cerca de un acuerdo comercial con México

Trump busca reducir a cero el déficit comercial con México. FOTO: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno está cerca de alcanzar un acuerdo comercial con México, con el que busca reducir el déficit comercial entre ambos países. El mandatario hizo estas declaraciones durante un mitin político realizado en Kansas.

Trump afirmó este lunes, que las conversaciones con México avanzan hacia un entendimiento que permitiría disminuir la diferencia entre lo que Estados Unidos compra y vende a su vecino del sur. Sin embargo, no precisó cuándo podría concretarse el acuerdo ni cuáles serían sus principales condiciones.

🔵El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno está cerca de alcanzar un acuerdo comercial con México, encabezado por Claudia Sheinbaum, que permitiría reducir las pérdidas económicas que atribuye a los intercambios comerciales entre ambos países. Durante un mitin el mandatario afirmó que Estados Unidos pierde hasta 150 mil millones de dólares en sus acuerdos con México y 90 mil millones con Canadá. — Azucena Uresti (@azucenau) October 20, 2026

Durante su participación en el evento, el presidente estadounidense calificó como importante el posible acuerdo con México y señaló que su objetivo es reducir considerablemente el déficit comercial. Incluso planteó la posibilidad de llevar esa diferencia a cero, aunque no explicó qué medidas se aplicarían para conseguirlo.

Las declaraciones ocurren en medio de las conversaciones comerciales entre ambos gobiernos, en las que también se han abordado temas relacionados con los aranceles y el intercambio de productos. Hasta el momento, no se ha confirmado si el posible entendimiento anunciado por Trump estaría vinculado con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Por ahora, México y Estados Unidos no han dado a conocer un documento oficial con los términos del acuerdo mencionado por Trump. Aunque el mandatario estadounidense aseguró que las negociaciones están avanzadas, todavía no existe una fecha anunciada para su posible conclusión.

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