Tras 23 días, rescatan a 6 desaparecidos en sierra de Guerrero: video

Los hombres rescatados llevaban 23 días desaparecidos. Foto: Sedena

Seis hombres que habrían sido privados de la libertad el pasado 24 de septiembre en comunidades serranas de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, fueron localizados con vida por elementos del Ejército Mexicano, luego de 23 días desaparecidos. Las autoridades mantienen la búsqueda de Nicolás Atanacio, de 74 años, quien aún no ha sido localizado.

De acuerdo con fuentes de seguridad, el hallazgo fue resultado de trabajos de inteligencia del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Se presume que los hombres fueron liberados en la comunidad de La Lajita, cerca del lugar donde habrían sido privados de la libertad.

¿Quiénes son los seis hombres rescatados en la Sierra de Guerrero?

Las personas localizadas fueron identificadas como Isidoro Brito Arreola, Fidel Quirino Atanacio, Everardo León Atanacio, José Leodanis Medrano López, Ulises Medrano López y Domingo Atanacio Quirino. Los seis son habitantes de comunidades pertenecientes al ejido forestal El Balcón, en la región Sierra de Guerrero.

En un video difundido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se observa a un elemento militar que revisa físicamente a los hombres, les toma los signos vitales y verifica si presentan lesiones.

Tras su localización, los seis fueron trasladados al Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado para continuar con las diligencias correspondientes. Mientras tanto, las autoridades mantienen las acciones para encontrar a Nicolás Atanacio, de 74 años.

¿Qué pasó con las personas desaparecidas en Ajuchitlán del Progreso?

El pasado 25 de septiembre, habitantes del ejido El Balcón denunciaron públicamente la desaparición de ocho personas, entre ellas dos menores de edad, de 12 y 17 años. La denuncia generó preocupación entre las comunidades serranas, cuyos habitantes exigieron la localización de las víctimas.

Ante la falta de resultados en los operativos de búsqueda, más de dos mil habitantes de comunidades de la región participaron en una marcha pacífica sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de Tecpan de Galeana.

Después de esa movilización, se informó sobre la localización de uno de los menores, quien presuntamente había sido liberado por sus captores. Ahora, con el hallazgo de los seis hombres, las autoridades continúan la búsqueda de Nicolás Atanacio.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.