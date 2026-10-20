Andrés Conesa, CEO de Aeroméxico, es elegido presidente del Comité Ejecutivo de ALTA

Andrés Condesa, director general de Aeroméxico. Foto: ALTA

Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, fue elegido presidente del Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) para el periodo 2026-2027, informó el organismo. Su nombramiento estará enfocado en fortalecer la conectividad, la competitividad y el desarrollo de la aviación en América Latina y el Caribe.

Según lo mencionado, el cambio de liderazgo ocurre mientras la asociación busca impulsar el trabajo conjunto entre aerolíneas, autoridades y otros participantes de la industria para ampliar las conexiones aéreas y aprovechar el potencial del transporte aéreo en la región.

Andrés Conesa asume la presidencia ejecutiva de ALTA

En un comunicado emitido este lunes, ALTA anunció la elección de Conesa y destacó la importancia de mantener la colaboración entre las empresas y las autoridades del sector.

A su vez, Peter Cerdá, CEO de ALTA, expresó su confianza en que la nueva presidencia contribuirá a fortalecer el trabajo de la organización y a traducir el potencial de la aviación regional en mayor conectividad aérea.

Por su parte, Conesa agradeció la confianza de los asociados y señaló que asumirá el cargo con el compromiso de impulsar una agenda común para el sector.

“Es un honor recibir este nombramiento y agradezco la confianza de los asociados de ALTA”, expresó el directivo, quien también destacó la importancia de trabajar en conjunto para generar beneficios para los viajeros y contribuir al desarrollo económico regional.

¿Quiénes integrarán el Comité Ejecutivo de ALTA?

El organismo también reconoció la labor de Roberto Alvo, CEO de LATAM Airlines Group, quien concluye su etapa como presidente. No obstante, continuará dentro del Comité Ejecutivo como vicepresidente.

La vicepresidencia estará integrada también por:

Pedro Heilbron , CEO de Copa Airlines.

, CEO de Copa Airlines. Adrian Neuhauser , CEO de ABRA Group.

, CEO de ABRA Group. Estuardo Ortiz , CEO de JetSMART.

, CEO de JetSMART. Fabián Lombardo , CEO de Aerolíneas Argentinas, quien se incorpora como nuevo vicepresidente.

, CEO de Aerolíneas Argentinas, quien se incorpora como nuevo vicepresidente. Gary Stone, CEO de Sunrise Airways, también nuevo vicepresidente.

Además, Tracy Cooper, CEO de Bahamasair, concluye su participación en el Comité Ejecutivo.

Así, con la llegada de Conesa a la presidencia del Comité Ejecutivo para el periodo 2026-2027, la organización continuará su agenda de colaboración con aerolíneas, autoridades y socios de la industria.

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